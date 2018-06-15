Террористы взорвали афганский Джелалабад - 44 погибших

22:42 17.06.2018 В Афганистане произошло два взрыва, общее количество погибших составило 44 человека

Как минимум 44 человека погибли в результате двух взрывов в городе Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Первый взрыв произошел рядом с губернаторским комплексом. Террорист-смертник активировал взрывное устройство, убив 36 человек и ранив 65. Жертвами второй атаки, также в Джелалабаде стали 18 членов группировки "Талибан", отмечавших перемирие в честь окончания священного месяца Рамадан.



Пока никто не взял за себя ответственность за атаки, однако афганские комментаторы не сомневаются, что за ней стоит запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", которое конкурирует с "Талибаном" за роль теневого правительства во многих регионах Афганистана.



Напротив, накануне президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай в одностороннем порядке продлил действие перемирия. "Чтобы уважать пожелания общественности и поддерживать ее требования о мире, я приказываю службам безопасности и силам обороны продлить перемирие с четвертого дня Ураза-Байрама",- заявил он.



Талибы, однако, от продления продления перемирия отказались. "Режим прекращения огня закончится сегодня вечером, и мы возобновим свои операции. У нас нет намерений продлевать соглашение",- сообщил журналисту AFP Забихулла Моджахед. Источник - kommersant.ru

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