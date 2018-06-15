Македонию переименуют в Северную Македонию

22:41 17.06.2018 Афины и Скопье подписали соглашение о смене названия Македонии

Министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение о новом названии этой балканской страны, которая будет переименована в Северную Македонию, сообщает АFР. На выработку этого соглашения ушло 27 лет. Однако для того, чтобы новое название вступило в силу оно должно быть одобрено на общенациональном референдуме.



Спор о названии Македонии является одним из главных препятствий для вступления этой страны в НАТО и Европейский союз. Главным оппонентом с момента распада Югославии являлась Греция, в которой есть область с таким же названием. Претензии Греции привели к тому, что в настоящий момент Македония входит в ООН как Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ).



Согласно решению, выработанному премьер-министрами Греции и Македонии Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым, новое название исключит даже теоретические претензии македонского правительства на территорию Южной Македонии, которая входит в состав Греции. Ранее сообщалось, что одним из компромиссных названий также была "Илинденская республика Македония" - в честь Ильина дня, который отмечается в этой стране как национальный праздник, однако впоследствии от него было решено отказаться. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529264460

Новости Казахстана

