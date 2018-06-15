Военного министра в Армении обвинили в скармливании продовольствия тиграм

21:26 17.06.2018 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил экс-министра обороны страны Манвела Григоряна в том, что он скармливал своим тиграм и медведям продовольствие, которое дети собирали для военнослужащих. Об этом он рассказал в своем Facebook, передает РИА Новости. Ранее экс-министра задержали по подозрению в хранении оружия.



Глава правительства отметил, что подозрения в кормлении хищников солдатской провизией подтверждают данные обыска. Кроме того, он подозревает Григоряна в присвоении техники, в частности, машин.



Григорян был задержан службой национальной безопасности Армении в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. В пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.



Манвел Григорян был министром обороны Армении в 2000-2008 годах. Сейчас он возглавляет "Союз добровольцев "Еркрапа"" - военизированное формирование, члены которого принимали участие в карабахском конфликте. Источник - lenta.ru

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