Бакинский папа. Женщины, богатства и дети бессменного президента Азербайджана

20:19 17.06.2018 Почти как в кино



"Лента.ру" продолжает цикл познавательных статей о жизни диктаторов и их семей. На прошлой неделе мы рассказывали о султане Османской империи Сулеймане Великолепном, которого в Турции знают под именем Сулейман Кануни (Законодатель). Этот правитель был крайне противоречивой натурой. Он написал более двух тысяч стихов, в которых воспевал "любовь в розовых садах", и приказал убить своего первого сына, считавшегося престолонаследником. Он успешно управлял империей, сделав ее самой могучей в мире, одновременно разрушая ее экономику бесчисленными войнами. На этот раз речь пойдет о бывшем президенте Азербайджана Гейдаре Алиеве. Его статуи при поддержке Баку по-прежнему находятся во многих городах мира, а в самом Азербайджане изучают алиевоведение. Он построил президентский дворец, обошедшийся казне в миллион долларов, где одна только люстра стоила 35 тысяч долларов. Помимо этого, Алиев стал "дворянином номер один в Азербайджане" и передал пост президента в наследство своему сыну.



По стопам деда-дворянина



"Азербайджанский школьник по имени Гейдар Алиев, которому едва исполнилось 11 лет, купил за 44 миллиона долларов девять особняков на берегу моря в Дубае, на престижном искусственном острове Palm Jumeirah. Рядом будут жить его сестры Лейла и Арзу. По удивительному совпадению, именно так зовут детей действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева", - статья, вышедшая в газете The Washington Post в 2010 году, буквально взорвала интернет.



Издание отмечало, что обычному азербайджанцу пришлось бы работать 10 тысяч лет, чтобы купить девять вилл в ОАЭ, зарплата самого главы государства составляет 228 тысяч долларов в год, ее тоже недостаточно для того, чтобы купить даже самую жалкую виллу на Palm Jumeirah.



Впрочем, в самом Азербайджане этой информации вряд ли удивились: семья Алиевых привыкла купаться в роскоши. К этому их приучил Гейдар Алиев, бывший глава государства, отец нынешнего лидера Ильхама Алиева. Незадолго до смерти правителя дворянское собрание страны признало его "дворянином номер один Азербайджана", его зять и вовсе купил себе в Великобритании графский титул.



Гейдар Алиев еще в молодости всегда резко выделялся на фоне своих коллег по Политбюро: высокий, атлетически сложенный, с великолепной выправкой, в английском костюме, который сидел на нем столь элегантно, что Алиев скорее был похож на обитателя Голливуда, чем Кремля.



В 1969 году его избрали первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. В 1982-м через три недели после смерти Леонида Брежнева новый генсек Андропов перевел Алиева в Москву на должность кандидата в члены Политбюро. По словам окружавших его людей, азербайджанец был образцом для подражания: не курил, не пил, не ругался, не искал развлечений, даже не ездил на охоту в Завидово, по слухам единственной страстью Алиева были женщины. Помимо этого, он очень ценил роскошь и дорогие подарки.



На работу Алиев ездил на роскошном ЗИЛе с ярко-красной обивкой салона, при этом на пол в салоне он просил стелить цигейковые коврики - таких не было еще ни у кого из членов Политбюро. Жила семья Алиевых на даче в Горках-10. Помимо этого, у них была огромная пятикомнатная квартира в самом центре Москвы. Перед заселением Алиев (в юношестве учившийся на архитектора, но так и не закончивший универститет) лично руководил ремонтом, отделав жилье в восточном стиле. Мебель супруги заказали из Баку, все полы в комнатах застелили дорогими коврами ручной работы. По словам друзей, приходивших в гости к Алиевым, они украшали жилье бордовыми бархатными шторами, живыми цветами и картинами. Одну из пяти комнат превратили в гигантскую домашнюю библиотеку. Жену Алиева, которая умерла от рака в 1985 году, похоронили на Новодевичьем кладбище. Азербайджанский мугам над ее могилой пел народный артист СССР Муслим Магомаев.



Способности и подарки



Алиев был весьма способным человеком. Так, до назначения первым секретарем он плохо говорил по-русски, учитывая, что ему предстояло выступать на партийных пленумах и съездах в Москве, это было неприличным. Тогда он вызвал к себе двух преподавателей из университета - по русскому и азербайджанскому языкам. Через некоторое время он не только мог часами говорить по-русски, но и избавился от ярко выраженного кавказского акцента.



Еще когда Алиев занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, ни один чиновник не ездил из Баку в Москву без подарков. Так, например, когда президент Азербайджанской академии наук Ахундов собирался в столицу Советского Союза, к поезду прицепляли вагон, доверху набитый рыбой и икрой.



В Баку каждого гостя одаривали весьма щедро. За несколько месяцев до своей смерти в Азербайджан приезжал советский лидер Леонид Брежнев. Для его супруги Виктории Петровны на местном ювелирном заводе изготовили изысканный золотой кулон, украшенный драгоценными камнями. Очевидцы рассказывают, что супруга генсека даже засмущалась, увидев столь роскошную вещицу. Впоследствии уже новый глава государства Михаил Горбачев вместе с другими подарками членов Политбюро сдал этот кулон в Гохран. Комитет партконтроля пытался выяснить стоимость кулона. Однако это так и осталось тайной.



Алиев любил удивлять людей роскошью. Так, к приезду высокопоставленного чиновника из Ирана в Баку в 1977 году срочно выстроили "дом приемов". Алиев сам спроектировал здание. В центральном зале была огромная люстра высотой в три этажа. Сам особняк обошелся в миллион долларов, люстру стоимостью 35 тысяч долларов привезли из Австрии.



Впрочем, столь роскошное здание в Баку возвели не столько для того, чтобы принимать гостей, сколько для того, чтобы там впоследствии, уже став президентом Азербайджана, жил сам Алиев. В 1993 году политик переименовал особняк в президентский дворец и поселился в нем. Дворец расположен так, что его невозможно увидеть или сфотографировать с городских магистралей, подходы к нему тщательно охраняют многочисленные наряды полиции. Когда глава государства выезжал из дворца, по обе стороны дороги через каждые двадцать шагов стояли по два полицейских, снайперы на крышах домов держали под прицелом всю прилегающую территорию.



Приближенные к Гейдару Алиеву сообщали, что он очень боялся покушений. Во время своих выступлений он неоднократно рассказывал, что его пытались убить.



В Азербайджане вплоть до своей смерти в 2003 году Алиев правил фактически единолично. Парламент, хотя формально и существовал, на деле лишь ратифицировал указы президента и его международные сделки. Его сын Ильхам, впоследствии унаследовавший от отца государственную власть, тоже ни в чем не нуждался, занимая должность вице-президента нефтяного консорциума. Дочь Севиль - возглавляла хлопковую корпорацию. В Азербайджане всегда старались тщательно скрыть новости, касавшиеся президентской семьи. Однако всего утаить не удавалось. Так, по стране ходили слухи, что как-то за одну ночь Ильхам Алиев проиграл в казино около миллиона долларов. Его отец сразу же оплатил этот долг.



Культ Гейдара



Вопрос о культе личности президента Азербайджана Гейдара Алиева поднимался еще при его жизни. В 2001 году, когда его об этом спросили, Алиев с улыбкой ответил: "Народ меня любит, я ничего не могу с этим поделать". Тогда же глава государства поведал историю о том, как председатель исполкома города Гянджи поставил ему памятник: "Я его вызвал, сказал, что этого делать не надо. Он долго сопротивлялся. Но я ему сказал: "Вот когда я умру, тогда и поставишь. Если сможешь"". Когда Алиев скончался, его наставление восприняли слишком буквально.



Памятники государственному деятелю стали появляться не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. В 2012 году, после того как Баку выделил средства на реставрацию двух парков в Мехико, скульптура Алиева появилась в центре мексиканской столицы рядом со статуями Махатмы Ганди, Авраама Линкольна и национальных героев Мексики. Согласно контракту, памятник должен был простоять в Парке дружбы 99 лет. Но местные активисты воспротивились такому положению дел, заявив, что "монумент диктатору не делает городу чести". В итоге в 2013 году памятник демонтировали.



Аналогичная участь постигла и монумент Гейдару Алиеву в канадском городе Ниагара-он-зе-Лейк. Там в 2012 году его также убрали. Причина та же: бывшего президента Азербайджана сочли диктатором. К слову, Азербайджан во главе с нынешним президентом Ильхамом Алиевым, сыном Гейдара Алиева, выделяет немалые средства на установку памятников своему покойному президенту в разных уголках планеты, в том числе и в бывших советских республиках. Так, парки имени Гейдара Алиева с установленными в них памятниками есть в Грузии и на Украине. В 2013 году в российском Волгограде открылся Парк Дружбы "Волгоград-Баку", где есть барельеф, посвященный Гейдару Алиеву. Ранее, в 2008 году, памятник Гейдару Алиеву открыли в Ульяновске, а в 2010-м - в Астрахани. Соответствующие монументы есть также в Румынии, Сербии, Турции и других странах.



Во всех городах Азербайджана центральные проспекты, улицы, а также многочисленные объекты названы в честь Гейдара Алиева. По официальным данным, в стране насчитывается около 60 музеев и центров Гейдара Алиева. В некоторых мечетях созданы "комнаты памяти Гейдара Алиева". В Институте истории Академии наук Азербайджана существует отдел алиевоведения, занимающийся изучением жизни и трудов Алиева, а также отбором архивных материалов для его биографии.



Константин Дворецкий Источник - Lenta.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529255940

Новости Казахстана

