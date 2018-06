О происхождении озера Балхаш и Балхаш-Алакольской впадины, - И.Стасив

20:16 17.06.2018 Стасив Игорь Васильевич

геолог-краевед



Аннотация: В данной статье дано краткое описание современного озера Балхаш. Обобщены и проанализированные материалы исследований по Балхаш-Алакольской впадине и озера Балхаш. Приведено описание происхождения и последовательность формирования Балхаш-Алакольской впадины, времени и особенностей образования озера Балхаш, а также озер Сасыколь и Алаколь, вызванных глобальными климатическими и тектоническими процессами. Описывается влияние глобальных климатических катаклизмов на сток рек в озеро Балхаш, приведших к образованию крупных дельт, которые разделили его на два самостоятельных водоема. Описывается процесс окончательного формирования озера Балхаш.



Abstract: This article gives a brief description of the modern lake Balkhash. The research materials on the Balkhash-Alakol Depression and Lake Balkhash are summarized and analyzed. The origin and sequence of the formation of the Balkhash-Alakol depression, the time and peculiarities of the formation of Lake Balkhash, as well as the Sasykol and Alakol lakes, caused by global climatic and tectonic processes are described. The influence of global climatic cataclysms on the river runoff to Lake Balkhash is described, leading to the formation of large deltas, which divided it into two separate reservoirs. The process of the final formation of Lake Balkhash is described.



Ключевые слова: Озеро Балхаш; Балхаш-Алакольская впадина; Джунгарская впадина; Джунгарские ворота; глобальные климатические и тектонические процессы; формирование тектонических впадин и озер; разделение озера Балхаш на два водоема; древняя дельта реки Или



Keywords: Lake Balkhash; Balkhash-Alakol depression; Dzhungar hollow; The Dzungar Gate; global climatic and tectonic processes; formation of tectonic depressions and lakes; division of Lake Balkhash into two reservoirs; the ancient delta of the Ili River



УДК 504.4, 551, 556, 908



Введение. Озеро Балхаш относится к одному из крупнейших бессточных водоемов Республики Казахстан и расположено в ее юго-восточной части, в пределах Балхаш-Алакольской впадины. По своей площади, составляющей около 17 тыс. кв. км, данное озеро является вторым непересыхающим водным бассейном после Каспийского моря и 14-е в списке крупнейших озер мира.



Уникальность его заключается в том, что оно разделено полуостровом Сарыесик на две части с различными глубинами и химическими характеристиками воды, где западная половина – мелководная и пресноводная, а восточная половина – глубоководная и с большой соленостью (от 3,5 до 6 г/л). Балхашский водоем со всех сторон окружено образованиями палеозойской складчатости: мелкосопочником Сарыарка, Чу-Илийских гор, хребтами Тарбагатай и Джунгарского Алатау. На западе озера простирается пустыня Бетпак-Дала, а на юге пески пустынь Таукум и Сарыесик-Атырау. Озеро Балхаш лежит на высоте 342 м на уровне моря и имеет форму длинного полумесяца. Глубина, размеры и рельеф дна озерной котловины разный и зависит от их места нахождения. В длину оно простирается на 614 км, а ширина варьируется от 9-19 км в восточной части и до 74 км в западной. Котловина озера состоит из нескольких видов впадин, глубина которых в западной части озера составляет 6-12 м, а в восточной, которая находится ближе к горным массивам Джунгарского Алатау – 15-26 метров.



На сегодняшний день до 80% пресной воды в озеро Балхаш поступает за счет реки Или, впадающей в ее западную часть. Другие реки, впадающие в восточную часть озера, такие как Каратал, Лепсы, Аягуз, Тентек, Коксу и Аксу пополняют его водой в меньшей степени, поскольку значительная часть их воды используется для орошаемого земледелия и хозяйственных нужд. В связи с малым поступлением поверхностных вод в восточную часть озера Балхаш и сильным испарением, вызванным жарким климатом Средней Азии, здесь на протяжении сотен лет происходило повышение концентрации солей в водах озера и прибрежных малых озерах, что привело к образованию соленой воды в этой части озера. Через сформированный полуостровом Сарыесик узкий мелководный пролив Узынарал, ширина которого составляет около 3,5 км и глубина 6 метров, вода из западной части озера постоянно пополняет восточную часть, опресняя ее. Помимо поверхностных вод, озеро Балхаш еще подпитывается грунтовыми водами, за счет маловодных рек текущих с горных массивов Центрального Казахстана и теряющихся среди песков прибрежной зоны.



Береговая линия озера сильноизвилистая, с множеством различных по размеру заливов и бухт. В западной и северной части озера, берега в большинстве случаев каменистые и скалистые, высотой от первых метров до 20 – 30 м, сложенные палеозойскими породами (гранитами, порфиритами, туфами, сланцами и др.). На них встречаются следы древних террас, возникших при колебаниях уровня воды озера Балхаш, которые были вызваны многолетними и сезонными изменениями климата. Южные берега более низкие, топкие и песчанистые, высотой от первых сантиметров до первых метров. Они периодически затапливаются в высокую воду, в результате чего их прибрежная зона испещрена многочисленными мелкими солеными озерами с зарослями густого камыша и песчаными размытыми холмами. На озере имеются два крупных острова – Тасарал и Басарал, а также много мелких островков, количество которых при падении уровня воды увеличивается.



Озеро Балхаш из-за своих размеров и места расположения, совместно с долинами рек Или, Каратал, Лепсы, Аягуз, Тентек, Коксу и Аксу на протяжении многих сотен лет играло заметную роль в истории развития Казахстана и проживавших здесь народов.



Первые историко-географические сведения об озере Балхаш появились в китайских письменных источниках, под названием "Си-Хай", то есть "Западное море". О его существовании они уже знали в 126 году до н.э. К 607 году китайцами были составлены схематические географические карты 44 государств, располагавшихся в то время на территории Средней Азии, на одной из которых было нанесено озеро напоминающее Балхаш. К сожалению, описания этих источников до наших дней не сохранились.



Одним из первых европейцев, описавшим в 1695 году Балхашский водоем, как "море Тенгиз" и изобразившим его на карте под названием "Чертеж земли всей безводной и малопроходимой каменной степи", был тобольский картограф Семен Ремезов [1]. В центре этого водоема, он вырисовал большой гористый остров Коишор. В целом данная карта была весьма неточная, так как Семен Ремезов составил ее со слов проживавших там местных старожилов и послов, посещавших эти земли. Хотя если мы посмотрим на спутниковую карту, то увидим между современными озерами Балхаш и Алаколь квадратообразную гористую возвышенность размером 35 на 55 км, с впадиной внутри и абсолютными отметками над уровнем моря от 400 до 730 метров. Вероятно, эта возвышенность, имеющая сегодня название горы Аркалы и есть тем самым "островом Коишор", отмеченным Семеном Ремезовым на своей карте. Очевидно в те времена, озеро Балхаш имело иную форму, и разделялось в районе современного полуострова Сарыесик, на два самостоятельных водоема, с различными химическими характеристиками воды. Западная его часть была пресноводной и мелководной, а восточная совместно с озерами Сасыколь и Алаколь имела солоноватую воду, большие размеры и глубины, где в центре его находился остров Коишор. Пресноводная западная часть современного озера Балхаш, восточными огузами, проживавшими здесь в Х в., именовалась, как озеро "Горгуз" [2], а солоноватая восточная часть водоема, местными карлуками, как озеро "Тенгиз".



Актуальность данной статьи состоит в том, что происхождение озера Балхаш и Балхаш-Алакольской впадины, в настоящее время учеными трактуется по-разному, что не позволяет правильно и с уверенностью судить об их образовании. Однако наиболее приемлемой на сегодняшний день гипотезой происхождения Балхаш-Алакольской впадины считается - тектоническая [3], возникшая в результате длительных геологических, тектонических и гидрологических процессов. В дальнейшем, при периодической смене гидрологических и климатических условий на планете Земля, произошло образование крупного бессточного Балхаш-Алакольского водного бассейна. Эти природные катаклизмы приводили к таянию высокогорных снегов и ледников на горных хребтах, что вызывало увеличение притока воды в реках и выноса песка в выше лежачие межгорные впадины. Впоследствии накопленные воды, насыщенные песчано-глинистой массой, с межгорных впадин под большим напором стекали через горный проход Джунгарских ворот в Балхаш-Алакольскую впадину, наполняя ее водой и песчано-глинистым материалом, превратив со временем в большую песчаную пустыню, с бессточными остаточными озерами Балхаш, Сасыколь и Алаколь, приуроченными к размытой северной части впадины. На заключительном этапе формирования озера Балхаш большую роль сыграли древние дельты рек Или и Токрау, которые соединившись разделили озеро Балхаш на две части: пресноводную - западную и соленую - восточную.



Цель данной статьи обусловлена необходимостью иметь на сегодняшний день единую рабочую гипотезу о происхождении Балхаш-Алакольской впадины и озера Балхаш.



Научная новизна данной статьи содержится в том, что автором обобщены и проанализированы обширные материалы исследований по Балхаш-Алакольской впадине и озеру Балхаш. На основании, которых представлены и описаны основные этапы формирования Балхаш-Алакольской впадины и образования озера Балхаш, вызванных глобальными климатическими, гидрологическими и тектоническими процессами, происходившими на протяжении последних многих миллионов лет на планете Земля. Впервые приводится описание процесса разделения озера Балхаш дельтами рек Или и Токрау, а также формирование в северной части Балхаш-Алакольской впадине месяцеподобной вымоины, развитие древней дельты реки Или и образование ее новой дельты.



В геологическом плане формирование Балхаш-Алакольской впадины и озера Балхаш происходило в следующем порядке:



- в карбоне, около 300-360 млн. лет назад, здесь существовало внутриконтинентальное Джунгарское море, являющемся реликтом ушедшего Палеоазиатского океана.



- в перми, около 250-300 млн. лет назад, в результате геотектонических и климатических процессов происходивших на Земле, Джунгарское море исчезло, оставив после себя обширную Туранскую плиту.



- в середине мелового периода, около 100 млн. лет назад, на территории Северо-Восточной Азии происходят тектонические движения, благодаря которым, начали образовываться новые крупные горные массивы. Одновременно происходит значительное понижение большой площади на юге Монголии, куда с образованных горных массивов начали стекать многочисленные реки и речушки, образуя вначале отдельные небольшие озера, которые постепенно расширяясь, сформировали Ханхайское море.



- в конце меловой эпохи, около 70-65 млн. лет назад, в ходе дальнейших тектонических движений, предгорная часть Туранской плиты начала прогибаться, образуя с течением времени Южно-Балхашский пологий прогиб, который постепенно был наполнен соленой водой Ханхайского моря, наступавшего с востока на Центральную Азию.



- в начале палеогена, около 65-50 млн. лет назад, на территории Центральной Азии усиливаются тектонические движения, сопровождающиеся мощными горообразовательными действиями, которые привели к поднятию Тянь-Шаньских, Алтайских и Монгольских гор с образованием многочисленных хребтов до современной высоты над уровнем Мирового океана, а также межгорных равнин, заполненных впоследствии солеными водами Ханхайского моря. В конце палеогена около 20-23 млн. лет назад, между ними еще зародилась серия новых горных хребтов, таких как Джунгарский Алатау, Таргабатай, Саур, Гобийско-Алтайских и ряда других. В итоге это произвело к окончательному разделению Ханхайского моря на ряд бессточных впадин больших размеров (Джунгарская, Таримская, Заалтайская Гоби, Монгольская Гоби и других) и поднятию их до высот 600-1800 метров над уровнем Мирового океана. Эти тектонические процессы привели также к углублению Южно-Балхашского прогиба и превращению его в замкнутую Балхаш-Алакольскую впадину, частично заполненную остаточной соленой водой Ханхайского моря.



Дальнейшие периодические температурные колебания этого периода, привели к возникновению ледников на вершинах образовавшихся горных хребтов, их склонах и межгорных долинах, в которых накоплялось большое количество пресной воды, служившей при их таянии, постоянным источником питания многих среднеазиатских больших и малых рек. Большинство из них стекали в остаточные бессточные впадины-котловины Ханхайского моря, пополняя их пресной водой, создавая большие водоемы. Помимо тектонических действий, при формировании впадин большую роль сыграли еще чередующие циклы эрозии, приведшие к разрушению с размывом текучими водами и льдами пород слагающих окружающие горные массивы, образуя песчано-глинистые отложения. Смена засушливых и влажных климатических периодов оказала на эти процессы свое влияние. В засушливые периоды большинство озерных котловин, в связи с таянием ледников, заполнялась речным песчано-глинистым материалом, смытым с прилегающих склонов горных хребтов. Впоследствии при обильном накоплении материалов и засушливом климате, большая часть озерных впадин на недолгое время высыхали и превращались в степные засушливые песчаные равнины-пустыни с дюнами и барханами, такие как Джунгарская, Таримская, Заалтайская Гоби, Монгольская Гоби и другие. В периоды увлажненного климата, за счет обильных проточных вод, значительная часть озерных впадин Северо-Восточной Азии, находящихся на высотах 600-1800 метров, повторно заполнялись водами. Удержаться такому количеству вод в межгорных озерных впадинах на этих высотах не было возможности, что приводило к размыву и углублению межгорных проходов и стеканию их в нижележащие впадины. За счет обильных проточных вод, большинство озерные впадины частично очищались от заполнявших их продуктов выветривания (песков, глин и прочих осадков) и опять наполнялись водной массой.



Последней такой впадиной в этой цепочке была Джунгарская, которая периодически под действием многократных тектонических движений углублялась и находилась ниже всех на высотах от 400 до 800 метров. На северо-западе она ограничивалась системой горных хребтов Джунгарского Алатау и горным хребтом Барлык, которые отделяли ее от Балхаш-Алакольской впадины. Между ними проходила крупная тектоническая трещина, которая в дальнейшем под воздействием водной массы, наполняющей Джунгарскую впадину, была размытая и превращенная в горный проход, названый Джунгарскими воротами. Этот горный проход, в дальнейшем, соединял Джунгарскую впадину с Балхаш-Алакольской впадиной, по которой происходило ее пополнение водой с песчано-глинистым материалом, стекающей с вышележащих впадин. На то время он, очевидно, находился на небольшой высоте, что позволяло накопленной воде спокойно стекать в Балхаш-Алакольскую впадину.



- в миоцене, около 23-5 млн. лет назад, Джунгарская впадина в связи с частой сменой климатических циклов, происходивших на планете Земля, многократно наполнялась водами, стекающими с вышележащих впадин-равнин. Впоследствии накапливаемая вода в Джунгарской впадине, стекала через горный проход называемым Джунгарскими воротами, в Балхаш-Алакольскую впадину, заполняя ее водами и песчано-глинистым материалом, смываемым с вышележащих межгорных впадин, образуя крупное Балхаш-Алакольское озеро.



В конце миоцена Балхаш-Алакольская впадина заполнилась песчано-глинистыми осадками, что привело к дальнейшему обмелению Балхаш-Алакольского озера и образованию большой равнины-пустыни с песчаными дюнами и барханами, а также прибрежными солонцами. Большую роль в ее наполнении водой и песчано-глинистым материалом сыграли еще впадающие реки (Или, Каратал, Лепсы, Токрау и другие), стекающие с окружающих горных массивов, начавшие еще формирование своих долин и дельт.



- в плиоцене и плейстоцене, около 5-2,6 млн. лет назад, в пределах Балхаш-Алакольской впадины, усилились тектонические движения. Они привели к ее углублению, а также поднятию ряда горных массивов и хребтов вокруг западной и северной части котловины, в том числе и горного прохода Джунгарских ворот до высоты 450-460 метров над уровнем моря. В северной и западной части котловины, на границе с горными массивами образовались понижения, в которых происходило накопление сточных вод впадающих рек, образуя разрозненные водоемы. Вследствие этих тектонических процессов, в пределах территории Среднеазиатских гор резко усилилась вулканическая активность, что привело к повышенному увлажнению окружающего климата и интенсивному таянию ледников на окружающих горных массивах, увеличению сточных вод в реках, впадающих в межгорные бессточные впадины и чрезмерному заполнению их водой.



Больше всего накопление воды, как это отмечалось выше, происходило в Джунгарской впадине, находившейся ниже от всех окружающих ее впадин. Так как поступающие воды в Джунгарскую впадину стекали с высот более 800-1000 метров под большим напором, то они постоянно размывали и углубляли ее, о чем на сегодняшний день свидетельствует озеро Эби-Нур, имеющее отметку 189 метров над уровнем моря.



В итоге, накопленные воды в Джунгарской впадине, под большим напором и уклоном стекали с высоты около 120 метров через горный проход Джунгарских ворот на поверхность песчаной равнины Балхаш-Алакольской впадины, находившейся на высоте 320-340 метров. Впоследствии потоки стекаемой воды, продолжали свое движение на большой скорости вдоль ее пониженной северо-восточной части, граничащей с коренными палеозойскими вулканогено-осадочными породами, размывали их, образуя при этом своеобразную полукруглую месяцеподобную вымоину с отдельными впадинами глубиной от 7 до 60 метров. Размытые пески выносились в притопленную предгорную часть Балхаш-Алакольской впадины, образуя на поверхности песчаные скопления, которые потом при уходе воды, под действием ветров передувались, образуя песчаные пустыни с дюнами и барханами.



- в плейстоцене, около 2,6 млн.-11,7 тыс. лет назад, из-за очередного оледенения и интенсивного таяния льдов, поверхность песчаной равнины Балхаш-Алакольской впадины совместно с образованной вымоиной и впадинами, была наполнена водой и превратилась в крупный Балхаш-Алакольский водоем. Наибольшие глубины до 60 метров находились в районе основного стока воды с горного прохода Джунгарских ворот, где сегодня находится озеро Алаколь. По мере удаления от Джунгарских ворот, глубина водоема и впадин уменьшалась, так как скорость течений здесь снижалась, а намыв песчано-глинистого материала увеличивался, и глубины здесь преобладали от первых до 7-11 метров.



Ближе к концу плейстоцена Балхаш-Алакольский водоем начал пересыхать и разделяться на современные озера – Балхаш, Алаколь и Сасыкколь. В начале, они были наполнены пресной водой, но со временем она стала в них соленой с высоким уровнем минерализации. Это объясняется тем, что в данных пустынных местах с сухим континентальным климатом и очень малым выпадением осадков, расход воды в бессточных озерах происходил за счет испарения интенсивней, чем поступление новой воды, что приводит к постепенному накоплению минералов соли и других продуктов, из-за чего вода в данных озерах периодически становилась соленной.



- в голоцене, около 11,7 тыс. лет назад и до наших дней, происходит окончательное разделение Балхаш-Алакольского водоема и формирование озер Балхаш, Алаколь и Сасыкколь.



В период с V-IV вв. до н.э. и по IV-VI вв. н.э., в районах Средней Азии отмечались очередные значительные колебания уровней глобальных потеплений и похолоданий. В процессе этих климатических катаклизмов, уровень воды в озерах Балхаш-Алакольской впадины периодически менялся, что приводило к ее понижению (высыханию) или поднятию до 30 и более метров. Эти климатические изменения повлияли также и на стоки рек, впадающие в эти озера, которые периодически увеличивали приток воды или понижали его, образуя при этом разнообразные дельты с многочисленными протоками-руслами. Наиболее крупными в то время были реки Токрау и Или, которые сыграли главную роль в дальнейшем образовании современного озера Балхаш.



На то время, озеро Балхаш представляло собою единое обширное озеро без разделяющего полуострова, с солоноватой водой. Так случилось, что в результате частых трансгрессий и регрессий вод озера Балхаш, происходивших с V-IV вв. до н.э., наносной деятельности этих рек стала слишком высокой. Это привело к расширению и удлинению дельт рек Токрау и Или, которые в конце VI века н.э. воссоединились между собой в единый массив-перешеек, расчленив при этом данный водоем на две части, где в его восточной части преобладали солоноватые воды, а в западной пресные, так как они постоянно пополнялись сточными водами реки Или, дающие до 80 % всего притока воды в озеро Балхаш. Основную роль в еще этом разделении, сыграла река Токрау, бравшая свое начало в горах Центрального Казахстана. Она на то время, была очень полноводной и несущей с собой большое количество твердых взвешенных осадков в виде ила, глины и разнозернистого песка. При впадении в озеро Балхаш, река Токрау создала большую дельту длинной до 50-60 км и шириной до 40 км с многочисленными рукавами, которая постоянно увеличивалась в сторону древней дельты реки Или, пока не воссоединилась с ней и разделив озеро Балхаш на два водоема. Остатки дельты с рукавами на сегодняшний день хорошо сохранились в северной и северо-восточной части полуострова Сарыесик, которых можно увидеть на спутниковых картах.



Древняя дельта реки Или в те времена, была одним из богатейших природных комплексов Южного Прибалхашья и занимала огромное пространство, длинной около 220 км и шириной до 180 км. Свое начало она брала севернее поселка Баканас, где основная ее восточная часть проходила через пустыню Сарыесик-Атырау разделяясь на серию рукавов, называемые сейчас баканасами (сухими руслами) – Нарын, Орта-Баканас, Шет-Баканас и Ортасу. По ним проходил максимальный сток воды древней реки Или в западную часть озера Балхаш, которая постоянно опресняла его воды.



В целом река Или относится к транзитному типу рек. Такие реки, вытекающие с горных районов, протекая в дальнейшем на сотни километров по равнинным пустыням, не получали больше дополнительных притоков воды со стороны, но, тем не менее, несли в своих водах много взвеси в виде ила, глины и тонкозернистого песка. По пути следования основного русла, эти частицы оседали на дно, постепенно приподнимая его выше окружающей равнины, что приводило к изменению формы русла, образуя потом, своеобразную дельту треугольной формы, с многочисленными извивающимися рукавами и ответвлениями мелких проток, уменьшая тем самым сток воды от основного русла и увеличивая площадь дельты.



В районе современного полуострова Сарыесик в конце VI века н.э. в процессе воссоединения с дельтой реки Токрау, восточная часть древней дельты реки Или разделилась на две части, где рукав Шет-Баканас впадал в восточную часть озера Балхаш, а Ортасу, Нарын с Орта-Баканасом и многочисленными мелкими рукавами в западную, сильно опресняя ее. В целом данная часть дельты характеризовалась хорошо развитыми плавнями с зарослями камыша и другой прибрежной растительности, наземного животного и рыбного мира. По берегам рукавов и между ними находились массивы зарослей саксаула и туранговых рощ, в которых водились фазаны, кабаны, сайгаки, корсаки, волки, камышовые коты и тигры, одичавшие лошади. В северо-восточной части дельты, ближе к прибрежной части современного озера Балхаш, широкое развитие получили небольшие остаточные соленые озера с соленостью воды до рапы и солонцы, с пластами прозрачной каменной соли, которые в периоды весенних паводков и поднятии уровня воды в озере, подпитывали солью его восточную часть, повышая тем самым солоноватость вод. Южнее от прибрежной солонцовой зоны, древняя дельта реки Или с поверхности была покрыта плодородным илом на глубину до 30 и более сантиметров, который в результате регулярных затоплений постоянно поновлялся и служил прекрасным удобрением для выращивания сельхозкультур. Поэтому земледелие здесь было очень продуктивным, но из-за происходивших периодических наводнений и засух, приводивших к избытку или нехватки воды, возникала потребность в проведении ирригационных работ – по осушению, орошению, возведению дамб, запруд и подводящих каналов, служивших для сбора и направления воды в нужные места. Это и послужило древней дельте р. Или еще до н.э., стать центром земледелия, кочевого и полукочевого скотоводства, охоты, рыболовства для многих проживающих здесь кочевых племен, таких как карлуков, огузов, кипчаков. Помимо этих видов хозяйственной деятельности, здесь велась добыча каменной соли, встречающейся в виде пластов на поверхности солонцов в прибрежной зоне Балхашского водоема, между долинами рек древней Или и Каратал. В те годы, соль имела очень большое значение среди оседлых кочевых племен, живших в земледельческих поселениях и городищах Семиречья, Средней Азии, Китая, и приравнивалась к цене золота. Благодаря своим консервирующим свойствам, ее в большинстве случаев использовали при заготовке, хранения и транспортировке мяса, шкур и других скоропортящихся продуктов.



Для налаживания торговли с этими земледельческими, животноводческими и соляными районами, а так же с регионами Центрального и Восточного Казахстана, в IX веке от основной трасы Шелкового пути, было проложено несколько ответвлений караванных путей. Один из них проходил вдоль рек Курты и Или, в район древней дельты реки Или, а второй через перешеек, образованный при слиянии дельт рек Токрау и Или, в районы Центрального и Восточного Казахстана. В результате чего, эти районы были вовлечены в систему торговых связей Великого Шелкового пути.



Второе ответвление Великого Шелкового пути на сегодняшний день казахскими историками плохо изучено. По их мнению данное ответвление проходило по полуострову Сарыесик к проливу Узынарал, где караваны верблюдов переходили его вброд, двигаясь дальше по руслу р.Токрау к предгорьям Улутау. Но в настоящее время, пролив Узынарал имеет ширину до 8 километров с глубиной до 3,5 метров, и вряд ли груженные товаром караваны верблюдов смогли бы свободно его переходить, да еще поперек подводных течений. Это высказывание можно считать ошибочным. На самом деле в этот период они свободно двигались через существующий перешеек.



В X-XII вв. на территории Средней Азии происходило последнее масштабное глобальное потепление, приведшее к широкомасштабному таянию ледников в горах. Эти климатические процессы в ХIII веке вызвали увеличение воды в Джунгарской впадине и в реках, впадающих в Балхаш-Алакольскую впадину, что привело к очередному поднятию уровня воды в озерах Балхаш, Алаколь и Сасыкколь на несколько десятков метров, которые впоследствии в очередной раз воссоединились и образовали единый Балхаш-Алакольский водоем. Совместно с потоками воды, сюда, как и ранее, попутно приносилось через проход Джунгарских ворот, большое количество песка с затопляемых пустынь Джунгарской равнины, которые пополняли им затопленные песчаные пустыни по всему Южному Прибалхашью. Стекающие водные потоки от Джунгарских ворот, под действием сильных течений, продолжали размывать и углублять уже сформированную ранее в северной части Балхаш-Алакольской впадины полуокруглую месяцеподобную вымоину. О силе стекающих потоков воды, происходивших в те времена, хорошо видно в районе дельтового перешейка, разделяющего озеро Балхаш на две части, где в результате этих течений была размыта южная часть дельты реки Токрау и образован современный Узынаральский пролив с полуостровом Сарыесек. В дальнейшем, данный пролив, перекрыл переход в район дельты реки Или со стороны Северного Прибалхашья, нарушив торговые связи с Южным Прибалхашьем.



При последнем затоплении Балхаш-Алакольской котловины в середине XIII века, южная береговая линия озера Балхаш проходила севернее поселка Баканас, затопив тем самым всю плодородную древнюю дельту реки Или и северную часть пустыни Сарыесик-Атырау, с ее земледельческими, животноводческими и соляными поселениями, что привело к переселению проживающих племен в другие места.



Со временем, уровень воды в озере Балхаш начал падать и берега его начали приобретать современные очертания. Река Или, в связи с повышенной наносностью, изменила свое направление и начала протекать по западному рукаву старой дельты, образуя новую дельту с многочисленными разветвлениями рукавов, впадающих в юго-западную часть озера Балхаш, а обезвоженная территория древней дельты реки Или превратилась в пустыню с дюнами и барханами. В настоящее время озеро Балхаш представляет собой уникальное бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской впадине.



Заключение. Подводя итоги вышесказанному, в формировании Балхаш-Алакольской впадины и образовании ее озер, в том числе и озера Балхаша, большую роль сыграли глобальные климатические и тектонические процессы, происходившие на территории Средней Азии на протяжении последних сотен тысяч лет. Они повлияли не только на формирование Балхаш-Алакольской впадины и ее озер, но и на стоки впадающих в нее рек, которые за счет тающих ледников увеличивали или уменьшали притоки вод и поступления песчано-глинистого материала, которые в итоге, привели к разделению озера Балхаш на два самостоятельных водоема.



В связи с наступающим очередным глобальным потеплением, эти климатические процессы, могут повториться в пределах Джунгарской, Таримской, Заалтайской Гоби, Монгольской Гоби и других межгорных впадинах Средней Азии, что впоследствии может привести к нарушению водного режима бессточной Балхаш-Алакольской впадины и ее озер (Балхаш, Алаколь, Сасыкколь). Поэтому возникает необходимость в проведении специализированных исследовательских работ, позволяющих предупредить о наступлении природных катаклизмов, связанных с надвигающимся глобальным потеплением.



Библиографический список:



1. Балхаш (озеро). Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79066 (дата обращения: 22.10.2017).

2. Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX-XIII вв. [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://books.google.com.ua/books?id=hFoIAwAAQBAJ (дата обращения: 03.04.2018).

3. Абросов В.Н. Озеро Балхаш. Изд-во "Наука", Ленинград. отд., Л., 1973г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.calameo.com/books/001798844c79e6db1a200 (дата обращения: 03.04.2018).



30.04.2018 Источник - sci-article.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529255760

Новости Казахстана