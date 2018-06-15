|Сирийская армия успешно зачищает пустыню Бадия аль-Шам
18:17 17.06.2018
От террористов очищена значительная территории в пустыне Бадия аль-Шам
В течение этой недели Сирийская арабская армия и ее союзники очистили от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) более двух тысяч квадратных километров территории в пустыне Бадия аль-Шам. Кстати, пустыня находится на территории трех провинции страны: Дейр-эз-Зор, Хомс и Сувейда.
В ходе крупной войсковой операции совместно с бойцами Национальных сил обороны Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики освободили от боевиков районы, которые расположены к западу от города Аль-Маядин. Наступательные действия с воздуха активно поддерживают ВКС РФ.
Установлен контроль над несколькими заброшенными поселками. В руки сирийской армии также отошли месторождения нефти Аль-Вард, Аль-Майзила, Аль-Тамаха, Файдат ибн Муйни и регион Мизла.
В ходе наступления военнослужащими 5-го армейского корпуса уничтожено более сорока боевиков, разминированы значительные участки территории.
Продвиженине Вооруженных сил Сирии в провинции Сувейда приостановлено из-за контратак террористов. Очень ожесточенные бои шли в районе высоты Таль Баракат. Только в ходе последних боевых столкновений убито 17 сирийских военных.
Контратаки отражены, но для дальнейшего продвижения пока недостаточно живой силы и техники. На это направление перебрасываются дополнительные резервы, в том числе, подразделений афганской бригады "Ливаа аль-Фатимиюн".