Мертвая хватка империализма, - Сергей Кожемякин

18:14 17.06.2018 Борьба Вашингтона и местного капитала против прогрессивных сил Латинской Америки приобретает форму открытого террора. В Колумбии почти каждый день происходят убийства социальных активистов. Венесуэле грозят вторжением и пытаются спровоцировать военный переворот.



Заповедник диктатуры



Результаты президентских выборов, прошедших в Колумбии 27 мая, всколыхнули всю страну. Одних они напугали, другим подарили надежду - но точно никого не оставили равнодушными. За много лет миллионы граждан почувствовали: от их голоса зависит судьба государства.



На сегодняшний день Колумбия представляет собой настоящий заповедник самых реакционных политических традиций континента. Тех самых традиций, которые породили кровавых диктаторов вроде Пиночета, Дювалье, Сомосы или Стресснера. На протяжении десятилетий США приводили к власти и поддерживали этих мясников, чтобы подавить любой намек на сопротивление и сохранить Латинскую Америку в положении "заднего двора" Вашингтона. Бесчеловечные преступления не спасли эти режимы от краха. Народы сделали выбор в пользу прогрессивных левых правительств, в короткие сроки выведших из нищеты миллионы людей.



Пронесшийся над континентом ветер перемен обошел Колумбию стороной. Время здесь словно остановилось. Как и 50, и 100 лет назад, страной руководит правый режим, опирающийся на горстку землевладельцев-латифундистов и всестороннюю поддержку США. Под предлогом борьбы с нарко-трафиком в Колумбии расквартированы сотни американских военнослужащих. В начале месяца завершилось присоединение страны к НАТО в качестве "глобального партнера". Этот статус она получила первой из латиноамериканских государств.



Инакомыслие в Колумбии жестоко подавляется. По данным ООН, в 2017 году там был убит 121 социальный активист. Правозащитники внутри страны называют цифру вдвое большую. Чаще всего причинами покушений становятся защита прав индейцев и чернокожих граждан, противостояние горнодобывающим компаниям и помещикам, отнимающим у крестьян их клочки земли. Исполнителями покушений являются ультраправые группировки - парамилитарес. Созданные землевладельцами и наркокартелями при прямой поддержке правительства, они десятилетиями держали в страхе жителей Колумбии. Несмотря на формальный роспуск, отряды боевиков действуют и сегодня. Так, в начале года в сельский клуб в провинции Антьокия была брошена граната, ранения получили 30 человек.



Неудивительно, что в стране, где за гражданскую позицию можно получить пулю, выборы превратились в фарс. СМИ и избирательные комиссии находятся под контролем крупного капитала, так что соперников трудно различить при всем желании, а явка редко превышает 40 процентов. Тем поразительнее стали последние выборы, по результатам которых во второй тур вышли Иван Дуке и Густаво Петро, набравшие соответственно 39 и 25 процентов голосов. Первый из них - классический представитель колумбийского истеблишмента, призывающий к снижению корпоративных налогов, созданию максимально выгодных условий для иностранных инвестиций и углублению отношений с США. Кроме того, Дуке обещает ужесточить политику в отношении Венесуэлы и пересмотреть мирное соглашение с Революционными вооруженными силами Колумбии (РВСК) - повстанческой группировкой, в 2016 году сложившей оружие.



"Мы убьем каждого из вас"



Фигура Петро для политических реалий страны уникальна. В 1980-е годы он состоял в левой партизанской организации "Движение 19 апреля", два года провел в тюрьме, а затем, несмотря на многочисленные угрозы и покушения, включился в политическую жизнь и был избран мэром столицы. На президентские выборы Петро пошел от коалиции "Список порядочности", включающей Коммунистическую партию и ряд других левых организаций. Программу кандидата нельзя назвать полностью последовательной, но в условиях Колумбии она, безусловно, прогрессивна. Петро выступает за сокращение бедности и неравенства, в том числе путем введения справедливой системы налогообложения, за расширение доступа к образованию и здравоохранению, призывает к развитию несырьевого экспорта, а также сельского хозяйства. Обещанная им аграрная реформа должна перераспределить земли в пользу крестьян: сегодня 0,5 процента собственников владеют половиной сельхозугодий.



Высокий уровень поддержки кандидата вызвал ненависть правых. По стране прокатилась волна атак на штабы Петро и убийств его сторонников, во время предвыборного митинга в городе Кукута нападению подвергся сам политик. Все ресурсы провластных СМИ направлены на очернение Петро, которого называют не иначе как "кастрочавистом" и "исчадием ада". "Нужно молиться, чтобы дьявол не захватил власть и не установил сатанинский коммунизм", - заявляет известный пастор-евангелист Агустин Торрес. По утверждению священника, только "сатанинские ритуалы" позволяют кандидату собирать многотысячные митинги и завоевывать поддержку сограждан.



Накануне назначенного на 17 июня второго тура нападки на Петро только усилились. Под явным давлением от его поддержки отказался занявший третье место кандидат Серхио Фахардо, хотя его программа схожа с призывами Петро. Внутренняя и внешняя реакция делает все, чтобы обеспечить приход к власти Дуке. Однако его победа может обернуться для Колумбии новой гражданской войной. Угрозы политика переписать соглашение с РВСК окончательно похоронят мирный процесс.



Эта крупнейшая партизанская группировка была создана в 1964 году в ответ на террор правых сил и провозгласила своей целью строительство социалистического общества. Установив контроль над внушительной территорией страны, РВСК строили там школы и больницы, защищали жителей от латифундистов и наркокартелей. Это позволило партизанам свыше полувека противостоять врагу, обладавшему несравнимо большей военной силой.



Продолжавшиеся несколько лет при посредничестве Кубы переговоры завершились заключением мирного соглашения. Правительство обязалось провести аграрную реформу, наделив землями безземельных и малоземельных крестьян, амнистировать партизан и легализовать РВСК. Осенью прошлого года на платформе организации была создана партия "Общая революционная альтернативная сила", которой выделили по 5 мест в верхней и нижней палатах парламента. Своей целью она поставила преодоление капиталистической системы и построение общества, основанного на социальной справедливости. "Только в государстве, освобожденном от господства капиталистических элит, у бедных есть будущее. Колумбии нужна новая политика, в центре которой стоят интересы трудящихся", - подчеркивают в партии.



За подписание соглашения с повстанцами президент Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира. Вот только мир на землю Колумбии приходить не спешит. Элиты взяли курс на саботаж договоренностей. Контролируемый правыми партиями парламент всячески тормозит принятие необходимых решений. Несмотря на обещанную амнистию, в тюрьмах находятся свыше 600 бывших бойцов РВСК, к аграрной реформе власти даже не приступали. А главное, началось физическое истребление вернувшихся к мирной жизни граждан. За последние месяцы в Колумбии были убиты 64 бывших партизана и 17 членов их семей. "Мы убьем каждого из вас" - письма с подобными угрозами получили тысячи членов и сторонников РВСК.



Власти игнорируют разгул террора. С начала года было выдано всего 9 ордеров на арест подозреваемых в убийствах, но ни один из преступников до сих пор не задержан. По сути, повторяется история 1980-х годов. Тогда, получив гарантии правительства, РВСК согласились перейти к легальным методам борьбы и образовали партию Патриотический союз. В течение ближайших нескольких лет были убиты по меньшей мере 3 тысячи ее активистов, что вынудило партизан возобновить боевые действия.



Вполне закономерно, что сегодня в Колумбии раздаются призывы вновь взяться за оружие. Обвинив власти в имеющемся у них плане истребления повстанцев, несколько командиров воссоздали свои отряды. По некоторым данным, в их рядах уже насчитывается от 1,2 до 1,5 тысячи человек. Зашли в тупик и мирные переговоры с другой партизанской организацией - Армией национального освобождения.



Новый этап конфликта подогревается насилием со стороны наркокартелей и парамилитарес. При бездействии властей они установили контроль над районами, которые покинули партизаны. В одном только муниципалитете Тумако (департамент Нариньо) в прошлом году ими были убиты около 250 жителей, 1,5 тысячи изгнаны из своих домов. Мертвой хваткой держась за власть, капитал готов пролить реки крови, которой и так пропитана колумбийская земля.



Стратегическая победа народа



Пример Колумбии показывает, по какому пути может пойти соседняя с ней Венесуэла. Однако готовящийся сценарий свержения законного правительства был сорван голосами миллионов жителей. 20 мая в стране состоялись президентские выборы, на которых с убедительным результатом в 68 процентов одержал победу Николас Мадуро.



Получив мандат доверия, президент назвал первостепенные задачи, стоящие перед Каракасом. Во-первых, это процесс национального примирения. В качестве жеста доброй воли власти освободили десятки человек, обвиненных в участии в массовых беспорядках. Во-вторых, правительство намерено предпринять срочные меры для оздоровления экономики. Для решения этой задачи привлечен широкий круг экспертов и представителей патриотических организаций, включая Коммунистическую партию Венесуэлы (КПВ). На состоявшемся в начале июня заседании Политбюро коммунисты приветствовали как результаты выборов, так и углубление практики коллективного руководства. По мнению партии, упор нужно сделать на усилении контроля над экономическими процессами, жесткой борьбе с коррупцией и развитии сельскохозяйственного производства, поскольку зависимость от импорта продовольствия позволяет противникам страны оказывать на нее все возрастающее давление. Более обдуманной, по мнению коммунистов, должна стать кадровая политика.



США, Евросоюз и правые режимы Латинской Америки отказались признавать результаты народного волеизъявления и стали грозить открытым вмешательством. На следующий день после выборов госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предпримет экономические и дипломатические меры для "восстановления демократии" в Венесуэле. Вскоре после этого Трампом был подписан указ, расширяющий санкции. Американским гражданам и находящимся в США лицам запрещается проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств Каракаса.



Свою политику против Венесуэлы Вашингтон пытается выставить как международное возмущение "диктаторским режимом". В конце мая несколько стран - Колумбия, Канада, Бразилия, Мексика и ряд других - отозвали своих послов для консультаций и пригрозили Каракасу понижением уровня дипотношений и введением санкций. В антивенесуэльское шоу была превращена состоявшаяся 5 июня в Вашингтоне сессия генассамблеи Организации американских государств. 19 делегаций из 34 поддержали резолюцию о непризнании выборов и пригрозили Каракасу исключением из ОАГ. "Нет вызова серьезнее, чем уничтожение демократии и душераздирающая гуманитарная катастрофа в Венесуэле", - заявил Помпео. Глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас ответил на этот фарисейский выпад тем, что именно США причастны к возникновению тяжелой социально-экономической ситуации в стране, и сообщил, что Каракас сам покидает ОАГ, превратившуюся в инструмент североамериканского империализма. "Те, кто поддержал резолюцию, поддержали возможность военного вторжения в Венесуэлу", - предупредил Арреас.



Его слова - не преувеличение. 7 июня вице-президент США Майк Пенс призвал Запад поддержать венесуэльский народ в его борьбе с угнетателями. "Стабильная и мирная Венесуэла лучше послужит интересам полушария", - заявил он. В американских СМИ публикуются открытые призывы к перевороту. "США должны убедить венесуэльских военных, что на них лежит уникальная ответственность за спасение своей страны", - пишет журнал "Форин полиси". О том, что только армия сможет добиться свержения Мадуро, заявляет и журнал "Экономист". Провокационные публикации явно имеют под собой фактическую опору. В конце мая из Венесуэлы были высланы два американских дипломата, которых обвинили в подготовке военного заговора.



В борьбе с беспощадным противником Каракас не одинок. Как заявил вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера, судьба Латинской Америки разыгрывается в Венесуэле. "Народы континента поддерживают эту героическую страну", - сказал он. Новый руководитель Кубы Мигель Диас-Канель свой первый зарубежный визит совершил в Каракас. Назвав переизбрание Мадуро стратегической победой, он договорился с венесуэльским коллегой об укреплении сотрудничества во всех областях. Таким образом, попытки изолировать Венесуэлу провалились. Страна по-прежнему несет знамя антиимпериалистической борьбы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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