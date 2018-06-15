КазЕлбасизм. Директора школ, заставляющие учителей перечислять деньги в фонд "Рухани Павлодар", будут наказаны

17:45 17.06.2018 Держи карман уже



Директора школ, заставляющие учителей перечислять деньги в фонд "Рухани Павлодар", будут наказаны. Об этом заявил начальник управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы, комментируя информацию о поборах с педагогов в пользу проектов, реализуемых в рамках государственной программы.



Главный педагог региона заявил, что все пожертвования его коллег в фонд "Рухани Павлодар" должны быть добровольными, добавив, что ведомство по этому поводу не давало никаких директив.



Если такие факты есть, каждый учитель может обратиться ко мне напрямую, и мы эти вопросы рассмотрим. В случае если факты подтвердятся, к руководству школы, которое все это инициировало, мы примем самые жесткие административные меры, – подчеркнул Динислам Болатханулы, добавив, что анонимные обращения рассматриваться не будут.

Напомним, павлодарские учителя пожаловались на то, что руководство школ заставляет их перечислять свой однодневный заработок в фонд "Рухани Павлодар". В случае отказа их ждали различного рода санкции – от снижения учебной нагрузки, от которой напрямую зависит заработная плата, до увольнения под любым надуманным предлогом. Руководители некоторых школ якобы решили не ограничиваться сбором однодневного заработка и установили таксу в размере от пяти до десяти тысяч тенге.



Учредитель и директор фонда "Рухани Павлодар" Кобланбек Кожин ранее заявил, что собранные средства пойдут на возведение мавзолеев и открытие обелисков выдающимся землякам. Распределением средств, по его словам, занимаются попечительский совет и общественный совет Павлодара.



15 Июня 2018 Автор: Даурен ДАКИН | Павлодар Источник - express-k.kz

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