 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пассажирский поезд Астана-Алматы опрокинулся в районе станции Шу
14:41 17.06.2018

Пассажиров потерпевшего аварию поезда на юге Казахстана отправляют попутным составом на станцию Шу
КЧС МВД РК
Пассажиров поезда сообщением Астана-Алматы, вагоны которого опрокинулись в Жамбылской области (на юге Казахстана), пересаживают в попутный состав.

"Людей на попутном поезде до станции Шу отправляют", - сообщил руководитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

В воскресенье в 13:32 по местному времени в Шуском районе Жамбылской области сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда N10 сообщением Астана-Алматы. Из восьми сошедших вагонов три упали на бок.

По предварительной информации областного департамента по ЧС, есть пострадавшие, точное их количество пока неизвестно.

Источник - ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН
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