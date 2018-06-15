Пассажирский поезд Астана-Алматы опрокинулся в районе станции Шу

14:41 17.06.2018 Пассажиров потерпевшего аварию поезда на юге Казахстана отправляют попутным составом на станцию Шу

КЧС МВД РК

Пассажиров поезда сообщением Астана-Алматы, вагоны которого опрокинулись в Жамбылской области (на юге Казахстана), пересаживают в попутный состав.



"Людей на попутном поезде до станции Шу отправляют", - сообщил руководитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.



В воскресенье в 13:32 по местному времени в Шуском районе Жамбылской области сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда N10 сообщением Астана-Алматы. Из восьми сошедших вагонов три упали на бок.



По предварительной информации областного департамента по ЧС, есть пострадавшие, точное их количество пока неизвестно. Источник - ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН

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