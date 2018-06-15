Россия и СаудАравия согласовали бессрочное продление соглашения ОПЕК+

00:04 17.06.2018 Москва сообщила о согласовании с Эр-Риядом бессрочного продления сделки ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия на встрече в Москве согласовали продление соглашения ОПЕК+ на бессрочной основе, в нем предлагается закрепить опцию регулировать добычу в любой момент времени. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.



"Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений - это продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе",- приводит ТАСС его слова.



"Я думаю, что основа эта же (текущее соглашение). Просто нужно будет институализировать, и в нем не будет конкретных объемов. В нем, скорее всего, будет закреплена возможность принимать решение (о регулировании добычи), если потребуется",- отметил министр.



Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы продления сделки ОПЕК+. Это было сделано в контексте состоявшихся контактов президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.



Напомним, сделка ОПЕК+ о сокращении добычи достигла целей: цены на нефть поднялись к уровню $80 за баррель, а излишек запасов практически сошел на нет. Участники сделки уже в этом году могут пойти на смягчение условий соглашения. Коррективы страны ОПЕК и вне ОПЕК могут утвердить уже в конце июня на встрече в Вене. Источник - kommersant.ru

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