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Кому нужно союзное государство Азербайджана и Турции
17:19 16.06.2018

Турция и Азербайджан пытаются превратить Владимира Путина в Льва Троцкого

Станислав Тарасов

Когда в начале февраля нынешнего года президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VI съезде правящей партии "Новый Азербайджан" (Yeni Azərbaycan Partiyası), заявил, что "наши исторические земли - Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир", что "мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли", многие российские эксперты связали этот демарш Алиева "с началом предвыборной кампании в Азербайджане и желанием привлечь на свою сторону радикальных националистов".

Армения тогда восприняла слова Алиева как выдвижение территориальных претензий, выразила категорическое несогласие с ними. МИД России выступил осторожно: "Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные, данное высказывание явно не способствует снижению напряженности". Но в целом эта реплика Алиева воспринималась как "экзотический эпизод", который позволил ему победить на досрочных президентских выборах 11 апреля. Однако вслед за этим уже в Турции и тоже в связи с досрочными выборами парламента и президента армянская карта стала разыгрываться турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выступая 14 мая в лондонском аналитическом центре Chatham House, он сделал следующее заявление:

"Турция способствует поддержанию мира и безопасности в Туркестане (Центральной Азии по терминологии Эрдогана - С.Т.) и на Кавказе. Армения - единственное государство, которое выпадает из общей картины. Мы с нетерпением ожидаем того дня, когда власти Армении начнут проявлять разумный подход и более четкое видение".

Это произошло спустя несколько дней после того, как в Ереване сменилась власть и появился Никол Пашинян, который заявил о готовности восстановить отношения с Анкарой "без предисловий". Ответ последовал. Сначала неназванный представитель администрации Эрдогана заявил, что сие невозможно без "освобождения оккупированных территорий в Азербайджане". Затем появилось загадочное заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма о том, что "Турция готова пойти навстречу Армении в налаживании диалога, если Ереван полностью откажется "от враждебности в отношении Анкары и от территориальных претензий", хотя нам неизвестно ни одного официального документа Еревана, в котором бы содержались такие требования.

По всем признакам, Турция таким образом проводила в отношении Армении операцию зондажного упреждающего свойства, за чем, на наш взгляд, просматриваются опасения распада Турецкого государства. Более того, Эрдоган впервые включил вопрос об "освобождении" Республики Арцах (Нагорного Карабаха) в "Избирательную декларацию" правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР). Этот документ примечателен еще и тем, что в нем содержится положение о намерении реставрировать идею Тюркского Совета, благодаря чему Анкара могла бы активно расширять и укреплять связи со странами Кавказа и Туркестана.

Еще один свежий факт. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время интервью телеканалу DimTV "неожиданно" заявил: "Турция и Азербайджан являются братскими странами. Мы всегда интересуемся проблемами Азербайджана. Я также являюсь и министром иностранных дел Азербайджана, и об этом знает мой брат Эльмар Мамедъяров. Иногда я шучу с ним, говоря, что он может пойти в отпуск, ведь я все равно работаю. Отношения между братьями должны быть именно такими". Эти слова привлекли повышенное внимание потому, что ранее руководители Турции делали высказывания в поддержку Баку, но такой откровенности в их заявлениях не было.

Наконец, вышло на поверхность то, что можно воспринимать как венец осуществляемой Анкарой политической кампании. Турецкий политолог, профессор университета TOBB (Анкара) Тогрул Исмаил выступил с призывом "создать союзное государство между Азербайджаном и Турцией, как между Россией и Белоруссией". При этом он сообщил, что "Баку и Анкара изучают вопрос совместной обороны" с учетом фактора "создания совместной армяно-российской военной группировки". Таким образом, мы видим, что обозначена линия на устойчивое сближение Турции и Азербайджане навстречу друг другу с местом встречи в Закавказье. Хотя при этом нельзя исключать и конъюнктурность некоторых звучащих заявлений с учетом предвыборной кампании в Турции.

Эрдоган и Алиев публично демонстрируют идейно-политическое, военно-техническое, энергетическое и экономическое единомыслие. Для Алиева чрезвычайно важна победа Эрдогана на предстоящих 24 июня выборах, чтобы удержать Турцию в союзнических отношениях в условиях фактической войны с Арменией из-за Республики Арцах. В состоянии войны находится и Анкара, опасающаяся появления на Ближнем Востоке курдского государства. Алиев требует от президента России Владимира Путина сделать выбор между Азербайджаном и Арменией, а точнее - способствовать возврату под юрисдикцию Баку утраченного Нагорного Карабаха. В свою очередь Эрдоган требует от президента США Дональда Трампа сделать выбор между ним и курдами на фоне того, что курды с геостратегической точки зрения интересуют американцев больше, чем турки.

По признанию многих экспертов, да и турецких политиков, повышенное внимание Турции к проблеме Нагорного Карабаха проецируется пока только через общерегиональную курдскую проблему, которая уже разыгрывается и будет дальше разыгрываться ведущими державами. С другой стороны, проект союзного государства между Азербайджаном и Турцией вызовет негативную реакцию в Иране, где проживает несколько миллионов тюрок, считающих себя азербайджанцами. В Анкаре и в Баку это прекрасно знают и понимают. В этом Эрдоган и Алиев серьезно рискуют, не имея поддержки со стороны Запада как на курдском, так и карабахском направлениях.

Но, на наш взгляд, проблема в том, что Азербайджан сбился со своего исторического магистрального пути развития, а Турция его пока еще так и не нашла, дрейфуя в сторону от Европы и Запада. Нынешние отношения Анкары с США и Европейским союзом порождают одну из острых интриг современной мировой и региональной политики. Запад, который еще недавно считал Турцию "верным оруженосцем" холодной войны, подогревавший в ней идеи пантюркизма, начинает считать Анкару игроком, стремящимся проводить экспансионистскую политику с целью установить контроль и доминирование в ряде стран Ближнего Востока и в Закавказье. При этом Турция начинает выходить из сферы традиционного контроля со стороны США и Запада, которые в ответ начинают сдерживать ее амбиции.

В этом же фарватере оказался и Азербайджан. Эти факторы стали для Баку "тормозом" в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а для Турции - курдской проблемы, но с одним важным геополитическим нюансом. Анкара и Баку считают себя европейскими странами, хотя американцы всегда относили их - как мусульман - к Ближнему Востоку, в то время как христианские Грузию и Армению видели частью европейского пространства. Как писал английский писатель Джозеф Редьярд Киплинг, "Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись". Возможно, именно в этом тезисе и суть главной проблемы сохранения или построения новой системы безопасности в Закавказье.

Что же касается отношений с Москвой, то напомним, что между Анкарой и Баку подписан договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи, тогда как в Сирии стоят российские ВКС, а в Армении (Гюмри) располагается российская военная база. Помимо того, на сирийском направлении существует какой-никакой, но альянс Москвы и Анкары. Однако, порой кажется, что Азербайджан и Турция пытаются превратить Путина в Льва Троцкого, который в 1920-х годах в интересах создания "Тюркской социалистической федерации", включающей Баку и Анкару, жертвовал национальными интересами России.

Источник - iarex.ru
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