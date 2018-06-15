 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 16.06.2018
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Пятница, 15.06.2018
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Командование ИГИЛ* публично казнило 90 своих боевиков
17:11 16.06.2018

Сирийскими военными закрыт последний КПП, который был расположен в западной части Дамаска вдоль дороги Дамаск - Муадхимия. Теперь движение между аэропортом Меззе и пригородом столицы Сахна будет идти без остановок.

На юг Дамаска прибыл гуманитарный конвой ООН и Сирийского Красного Полумесяца. Около 50 тысяч человек будут обеспечены продовольствием, лекарствами, кухонными принадлежностями, а также солнечными панелями.

Провинция Алеппо

Россия и Турция достигли договоренности по городу Таль-Рифаат, находящемуся на севере провинции Алеппо. Теперь местные жители смогут возвратиться в свои дома, оживет торговля и другая экономическая деятельность.

Безопасность и правопорядок в городе будут поддерживать Россия и Турция. В городе Таль-Рифаат не будет ни подразделений САА, ни курдских вооруженных отрядов, ни группировок Сирийской свободной армии.

На северо-западе провинции опять вспыхнули ожесточенные боевые столкновения. Исламисты в очередной раз обстреляли квартал Ассоциации Аль-Захраа, который контролируется сирийским правительством.

В ответ на эту провокацию сирийские военные нанесли удар из РСЗО. К ударам подключились российские ВКС. Удары с воздуха завершились только поздно ночью. В них принимали участие самолеты Су-34. Под огонь попали позиции джихадистов, находящиеся рядом с наблюдательными постами турецких военных.

Провинция Сувейда

Наступление Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Сувейда приостановлено из-за контратак террористов. Контратаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе высоты Таль Баракат на востоке региона отражены.

Сирийской армии удалось продвинуться в районах аль-Кара и аль-Вакка. Террористы еще контролируют районы Аура, Хирбат Джарбу и Хиббариха.

Сирийские военные подтягивают дополнительные резервы в провинцию Сувейда. Ожесточенные боевые столкновения продолжаются.

Провинции Дераа, Кунейтра

14 июня закончился срок ультиматума, предъявленного исламистам в провинциях Дераа и Кунейтра.

Ряд командиров повстанческих группировок обратились с просьбой продлить его действие для урегулирования некоторых вопросов. Сирийское командование пошло им навстречу и отложило военную операцию.

Однако ряд экспертов связывают задержку наступления с позицией Израиля, который хочет получить 100% гарантии, что проиранские формирования не будут находиться вблизи его границ. Кроме этого, предстоящим наступлением серьезно обеспокоена Иордания, т.к. опасается вытеснения боевиков на свою территорию.

14 июня на пороге своей клиники в городе Аль-Харра провинции Дераа был убит доктор Муса Канбас, который являлся членом комиссии по примирению.

Провинция Хасака

В первой половине этой недели Сирийские демократические силы захватили деревни Дервиш и Амирия, которые расположены в 3 километрах западнее города Дашиш. Таким образом, СДС уже вплотную подошли к опорному пункту ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе.

В результате ударов с воздуха авиацией США по окрестностям Дашиша погибло 11 человек, все гражданские лица.

Иракские формирования "Хашд аль-Шааби" из артиллерии и РСЗО нанесли удары по позициям "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Хасака. Так они поддержали наступление СДС на позиции террористов в окрестностях Дашиша.

Провинция Дер-эз-Зор

Ранее сообщалось о публичной казни руководством "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 своих бывших соратников, которых обвинили в сотрудничестве иракскими и сирийскими властями, а также военных неудачах последнего времени. По уточненным данным, казнено уже 90 боевиков, их тела сброшены в реку Евфрат.

12 июня в ходе боевого столкновения с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у города Абу-Хаммам на передовых позициях были убиты четыре американских военных советника. Город является опорным пунктом террористов в этом районе. Сирийские демократические силы при поддержке авиации коалиции во главе с США безуспешно ведут его осаду.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.

ИГИЛ* - организация, деятельность которой запрещена в РФ

Источник - REGNUM
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