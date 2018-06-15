Командование ИГИЛ* публично казнило 90 своих боевиков

17:11 16.06.2018 Сирийскими военными закрыт последний КПП, который был расположен в западной части Дамаска вдоль дороги Дамаск - Муадхимия. Теперь движение между аэропортом Меззе и пригородом столицы Сахна будет идти без остановок.



На юг Дамаска прибыл гуманитарный конвой ООН и Сирийского Красного Полумесяца. Около 50 тысяч человек будут обеспечены продовольствием, лекарствами, кухонными принадлежностями, а также солнечными панелями.



Провинция Алеппо



Россия и Турция достигли договоренности по городу Таль-Рифаат, находящемуся на севере провинции Алеппо. Теперь местные жители смогут возвратиться в свои дома, оживет торговля и другая экономическая деятельность.



Безопасность и правопорядок в городе будут поддерживать Россия и Турция. В городе Таль-Рифаат не будет ни подразделений САА, ни курдских вооруженных отрядов, ни группировок Сирийской свободной армии.



На северо-западе провинции опять вспыхнули ожесточенные боевые столкновения. Исламисты в очередной раз обстреляли квартал Ассоциации Аль-Захраа, который контролируется сирийским правительством.



В ответ на эту провокацию сирийские военные нанесли удар из РСЗО. К ударам подключились российские ВКС. Удары с воздуха завершились только поздно ночью. В них принимали участие самолеты Су-34. Под огонь попали позиции джихадистов, находящиеся рядом с наблюдательными постами турецких военных.



Провинция Сувейда



Наступление Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в провинции Сувейда приостановлено из-за контратак террористов. Контратаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе высоты Таль Баракат на востоке региона отражены.



Сирийской армии удалось продвинуться в районах аль-Кара и аль-Вакка. Террористы еще контролируют районы Аура, Хирбат Джарбу и Хиббариха.



Сирийские военные подтягивают дополнительные резервы в провинцию Сувейда. Ожесточенные боевые столкновения продолжаются.



Провинции Дераа, Кунейтра



14 июня закончился срок ультиматума, предъявленного исламистам в провинциях Дераа и Кунейтра.



Ряд командиров повстанческих группировок обратились с просьбой продлить его действие для урегулирования некоторых вопросов. Сирийское командование пошло им навстречу и отложило военную операцию.



Однако ряд экспертов связывают задержку наступления с позицией Израиля, который хочет получить 100% гарантии, что проиранские формирования не будут находиться вблизи его границ. Кроме этого, предстоящим наступлением серьезно обеспокоена Иордания, т.к. опасается вытеснения боевиков на свою территорию.



14 июня на пороге своей клиники в городе Аль-Харра провинции Дераа был убит доктор Муса Канбас, который являлся членом комиссии по примирению.



Провинция Хасака



В первой половине этой недели Сирийские демократические силы захватили деревни Дервиш и Амирия, которые расположены в 3 километрах западнее города Дашиш. Таким образом, СДС уже вплотную подошли к опорному пункту ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе.



В результате ударов с воздуха авиацией США по окрестностям Дашиша погибло 11 человек, все гражданские лица.



Иракские формирования "Хашд аль-Шааби" из артиллерии и РСЗО нанесли удары по позициям "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Хасака. Так они поддержали наступление СДС на позиции террористов в окрестностях Дашиша.



Провинция Дер-эз-Зор



Ранее сообщалось о публичной казни руководством "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 30 своих бывших соратников, которых обвинили в сотрудничестве иракскими и сирийскими властями, а также военных неудачах последнего времени. По уточненным данным, казнено уже 90 боевиков, их тела сброшены в реку Евфрат.



12 июня в ходе боевого столкновения с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у города Абу-Хаммам на передовых позициях были убиты четыре американских военных советника. Город является опорным пунктом террористов в этом районе. Сирийские демократические силы при поддержке авиации коалиции во главе с США безуспешно ведут его осаду.



ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.



ИГИЛ* - организация, деятельность которой запрещена в РФ Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529158260

Новости Казахстана

