Сирийская армия начала наступление в Дераа

17:09 16.06.2018 В провинции Дераа нанесен ракетный удар по исламистам, которых поддерживает США



15 июня Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики нанесли мощный ракетный удар по позициям боевиков, которые находятся в населенных пунктах Аграбаа, Кафр-Шамс, аль-Мал и аль-Харра на западе провинции Дераа. Данных исламистов поддерживает США.



Удар был нанесен после убийства боевиками члена комиссии по примирению доктора Мусу Канбаса. Доктор был застрелен 14 июня на пороге своей клиники в городе Аль-Харра.



Следует отметить, что 14 июня Госдепартамент Соединенных Штатов выпустил официальный пресс-релиз под названием "Сохранение Юго-Западной зоны деэскалации в Сирии". В данном документе Госдеп заявил, что любые военные действия сирийского правительства в юго-западной зоне деэскалации могут привести к расширению конфликта.



Кроме этого, США угрожают ответными решительными и надлежащими мерами сирийскому правительству, выступают против проведения наступления сирийской армии в этом районе.



В этом заявлении Госдепартамент обращается и к России, чтобы она использовала свое дипломатическое и военное влияние на правительство Сирии с целью прекращения атак и дальнейших военных действий.



По мнению экспертов, мирное разрешение данного конфликта не возможно, так как боевики, поддерживаемые Соединенными Штатами, постоянно устраивают обстрелы и нападения на сирийских военных, убивают членов комиссии по примирению.



На пресс-конференции в Дамаске 2 июня 2018 года министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Аль-Муаллем страны особо подчеркнул, что любое американское военное присутствие в Сирии незаконно. Военные США должны покинуть как район Эт-Танф, так и любую другую точку на территории Сирии. Источник - iarex.ru

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