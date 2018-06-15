Казахстан направит миротворческую роту в миссию "Временные силы ООН в Ливане"

16:35 16.06.2018 Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Казахстан направит миротворческую роту в миссию "Временные силы ООН в Ливане", передает Kazakhstan Today.



Напомним, 15 июня состоялось расширенное заседание палат парламента Республики Казахстан с участием министра обороны Республики Казахстан. На повестке заседания рассмотрен вопрос по увеличению количества военных наблюдателей и штабных офицеров до 40 человек, которые будут участвовать в 5 миссиях ООН.



Кроме того, по информации Министерства обороны РК, принято решение по направлению миротворческой роты в миссию "Временные силы ООН в Ливане" в составе индийского контингента.



"Целью создания миссии является подтверждение вывода войск Государства Израиль с юга Ливана, оказание помощи правительству Ливана в развертывании во всех южных районах страны, а также содействие обеспечению гуманитарного доступа к гражданскому населению и безопасного возвращения перемещенных лиц", - проинформировали в Минобороны.



Напомним, что временные силы ООН в Ливане (UNIFIL - ЮНИФИЛ) учреждены резолюциями Совета безопасности ООН еще в 1978 году и являются одной из наиболее длительных миротворческих операций ООН.



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Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на совместном заседании палат парламента депутаты одобрили предложение президента РК Нурсултана Назарбаева направить военнослужащих Казахстана для участия в миссиях Организации Объединенных Наций (ООН), передает Kazakhstan Today.



"Вношу предложение о направлении офицеров Вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе до 40 человек: в миссии ООН на Ближнем Востоке, в состав вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, в группы наблюдателей ООН в Индии и Пакистане, в состав временных сил ООН в Ливане, в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре", - зачитал предложение президента министр обороны РК Сакен Жасузаков.



Кроме того, глава государства предложил направить до 120 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана для участия в миссии Временных сил ООН в Ливане и в составе подразделения Вооруженных сил Индии.



Депутаты поддержали данное предложение. Источник - Kazakhstan Today

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