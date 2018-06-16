США-КНР: кто кого, - "Синьхуа"

15:59 16.06.2018 Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР объявил о взимании дополнительных пошлин с импортируемых из США товаров на сумму 50 млрд долларов



Пекин - Правительство США 15 июня опубликовало список продукции, на которую распространились дополнительные таможенные пошлины. Согласно данному списку, дополнительные пошлины в размере 25% будут взиматься с импортируемых из Китая товаров на сумму около 50 млрд долларов США, в том числе дополнительные пошлины на продукцию стоимостью около 34 млрд долларов будут взиматься с 6 июля 2018 года. Одновременно с этим начнутся консультации с общественностью по поводу дополнительных пошлин на продукцию стоимостью около 16 млрд долларов. Данные меры американской стороны нарушили соответствующие правила Всемирной торговой организации /ВТО/, не соответствуют консенсусам, достигнутым Китаем и США на торгово-экономических консультациях, серьезно посягают на законные права и интересы китайской стороны, наносят ущерб государственным и народным интересам Китая.



Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР с санкции Госсовета опубликовала решение о взимании дополнительных пошлин в размере 25% с 659 наименований произведенной в США импортной продукции на сумму около 50 млрд долларов. В том числе дополнительные пошлины на 545 наименований товаров, включая сельскохозяйственную продукцию, автомобили и аквапродукцию, на сумму около 34 млрд долларов, будут взиматься с 6 июля 2018 года. О сроках введения дополнительных пошлин на остальную продукцию будет объявлено отдельно.



16/06/2018

Олег Прошкин

Синьхуа, Китай Источник - inosmi.ru

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