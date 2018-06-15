В Генштабе Кыргызстана опровергли заявление депутата Иманалиева о кыргызских вертолетах в Уганде и Сомали

15:45 16.06.2018 Управление информации, связям с общественностью и СМИ Генерального штаба Вооруженных Сил КР дало пояснения по поводу заявления депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева о нахождении вертолетов ВС КР в зоне боевых действий в Уганде и Сомали.



В пресс-релизе ведомства отмечается, что информация, предоставленная парламентарием, "не соответствует действительности":



"Ни один вертолет за пределы страны не вылетал, весь авиапарк находится на аэродромах постоянной дислокации и занимается плановой работой по обеспечению обороноспособности КР," - отмечено в заявлении Управления информации, связям с общественностью и СМИ ГШ ВС КР.



Напомним, 14 июня, выступая на заседании Жогорку Кенеша депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев сообщил, что "четыре вертолета собираются сдать в аренду через компанию из Уганды в Сомали, где идет война". В свою очередь премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, присутствовавший на заседании ЖК, пообещал разобраться в этом вопросе. Источник - centralasian.org

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