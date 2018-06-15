 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Foreign Policy: Ливан защищает наркоторговлю "Хезболлы" в Латинской Америке
15:43 16.06.2018

Усиливая давление на "Хезболлу" и одновременно с этим поддерживая ливанские государственные институты, которые оказались практически под полным контролем "Хезболлы", Белый дом, в конечном итоге, подрывает собственную борьбу с незаконными источниками финансирования данной группы

Через несколько дней после выхода США из ядерной сделки с Ираном, администрация президента США Дональда Трампа усилила санкции против "Хезболлы" в рамках наступления на Тегеран и его доверенных лиц. Однако политика Белого дома в отношении ливанской боевой группы по-прежнему остается противоречивой. Усиливая давление на "Хезболлу" и одновременно с этим поддерживая ливанские государственные институты, которые оказались практически под полным контролем "Хезболлы", Белый дом, в конечном итоге, подрывает собственную борьбу с незаконными источниками финансирования данной группы, пишет Эммануэль Оттоленги в статье для американского издания The Foreign Policy.

Подобное противоречие, лежащее в основе политики США, теперь проявило себя в Парагвае, где посольство Ливана пытается заблокировать экстрадицию предполагаемого финансиста "Хезболлы" Надера Мохамада Фархата. Хотя боевики "Хезболлы" и ее арсенал сосредоточены в Ливане и Сирии, Латинская Америка также имеет огромное значение для группы, поскольку там осуществляются незаконные операции, которые обеспечивают большую часть доходов "Хезболлы".

В Парагвае "Хезболла" отмывает деньги, полученные в ходе незаконной деятельности в районе Тройной границы - трехсторонней пограничной области между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Все чаще местные оперативники "Хезболлы" принимают участие в торговле кокаином. Есть данные, согласно которым "Хезболла" направляет своих представителей в район Тройной границы для координации торговли кокаином.

США более десяти лет игнорировали деятельность "Хезболлы" в районе Тройной границы, однако федеральные агенты, наконец, начали расследование причастности "Хезболлы" к организации многомиллиардных схем незаконных поставок. Неудивительно, что "Хезболла" стремится помешать расследованию, задействовав местные связи. Менее очевидным образом, боевая группа задействовала посольство Ливана, которое, с технической точки зрения, представляет собой государственный институт, с которым Вашингтон хочет укрепить свои отношения.

В то время как казначейство США 17 мая озвучило новые санкции против лиц и компаний, связанных с "Хезболлой", власти Парагвая осуществили арест Фархата, подозреваемого в создании схем отмывания денег в размере $1,3 млн. Предположительно, Фархат входит в подразделение внешней безопасности "Хезболлы", которое отвечает за организацию незаконного оборота наркотиков и нелегального финансирования из-за рубежа.

Власти США хотят экстрадировать Фархата. Это ясное указание на то, что его деятельность по отмыванию денег затронула финансовую систему США. Однако правительство Ливана хочет помешать экстрадиции. Официальный представитель Ливана в Парагвае Хасан Хиджази направил письмо генеральному прокурору Парагвая, в котором говорится, что прокурор должен отклонить просьбу США о выдаче Фархата.

Конечно, Хиджази обладает всеми необходимыми полномочиями для защиты прав граждан Ливана. Он мог бы оказать необходимую поддержку задержанному, но публично дистанцироваться от подобных финансовых преступлений. С другой стороны, вмешательство в судебный процесс принимающей страны является нарушением дипломатического протокола и верным признаком того, что министерство иностранных дел в Бейруте уделяет приоритетное внимание интересам "Хезболлы", а не интересам Ливана.

Вашингтон не должен оставить это без внимания, также как и Парагвай. Асунсьон должен объявить Хиджази персоной нон грата и выслать его обратно в Ливан. Такой шаг должен направить четкое послание министру иностранных дел Ливана Гебрану Бассилу о том, что Ливан может либо получать помощь от Вашингтона, либо сделать ставку на "Хезболлу", но не может делать одновременно и то и другое, не столкнувшись с соответствующими последствиями. США должны дать понять Парагваю, что наказание ливанского посла и экстрадиция Фархата - это правильный выбор.

Финансовые схемы Фархата - это только верхушка айсберга. В 2017 году Парагвай экстрадировал в Майами (штат Флорида) ливанского торговца наркотиками, связанного с "Хезболлой". Следователи установили, что задержанный планировал организовать поставку кокаина в Майами через парагвайский аэропорт Интернасьональ Гуарани. Ежемесячный объем поставок должен был составить 100 килограммов кокаина. Наркотики предназначались бизнес-партнеру в Хьюстоне (штат Техас).

Если Фархат останется в Парагвае, высока вероятность того, что ему удастся избежать правосудия. В декабре 2017 года двум подозреваемым торговцам наркотиков, связанным с "Хезболлой", удалось бежать, когда их перевозили в другую тюрьму. Асунсьон не предпринял никаких шагов, чтобы обеспечить применение санкций в отношении оперативников "Хезболлы", действующих в районе Тройной границы, многие из которых до сих пор продолжают незаконную деятельность по продаже наркотиков.

Несомненно, Вашингтон наладит сотрудничество с властями Парагвая, чтобы привлечь Фархата к ответственности. США должны ликвидировать более крупные нелегальные схемы "Хезболлы" в районе Тройной границы. Однако также необходимо признать, что ливанские государственные институты - это не противники "Хезболлы", а ее посредники.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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