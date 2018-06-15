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АрмПравительство Пашиняна споткнулось на социальном поле, - А.Цуканова
07:52 16.06.2018




Разногласия с союзниками и потерю министра вызвала пенсионная реформа

Первый месяц с небольшим пребывания у власти трибуна "бархатной революции" Армении Никола Пашиняна и его молодой команды показал, что медовый период на исходе. У нового премьер-министра начались конфликты и с министрами внутри правительства, и с политическими партнерами – АРФ "Дашнакцутюн" и блоком "Царукян". Виной всему стала пенсионная реформа: 11 июня на внеочередном заседании Кабинета министров были одобрены изменения в закон о накопительных пенсиях, согласно которым все родившиеся после 1 января 1974 года будут отчислять на старость в обязательном порядке 2,5% (а не 5%, как предполагалось раньше), государство же увеличит бюджетную долю на 7,5%. Если парламент утвердит поправки к закону, он начнет действовать с 1 июля (внедрение обязательного компонента было отсрочено в 2017 году до этой даты).

Казалось бы, сделан шаг навстречу народу, платить придется вполовину меньше, все должны быть довольны. Однако получилось иначе.

В Армении против накопительной пенсионной системы активно протестуют с 2014 года. Против обязательных выплат без права вернуть деньги выступают политические союзники Никола Пашиняна – АРФ "Дашнакцутюн" и блок "Царукян". Министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян (из "дашнаков") прямо на заседании правительства отказался голосовать за поправки. И Никол Пашинян вскипел: "Те, кто берет ответственность на себя, – с нами, кто нет, – те не с нами".

Министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян на заседании правительства отказался голосовать за накопительный компонент пенсионной системы

Министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян на заседании правительства отказался голосовать за накопительный компонент пенсионной системы

Пашинян заявил, что отмена реформы приведет к конфликту с управляющими фондами. "Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда может возникнуть конфликт с фондами, управляющими нашими пенсионными счетами", – отметил премьер-министр. Известно, что армянскими пенсионными счетами управляют две иностранные компании – Amundi Acba Asset Management и Talanx Asset Management. Им еще в 2014 году, когда страну сотрясали протесты противников реформы, было обещано, что накопительная система не будет отменяться. Никол Пашинян высказал опасения: "Если мы непредсказуемо меняем правила игры, это усложняет привлечение иностранных инвесторов". И тут вдруг министр, отвечающий за инвестиции, выступает против обязательных накопительных пенсий!

В ответ на заявление премьер-министра о тех, кто "с нами" и "не с нами", прозвучало не менее резкое мнение главы фракции АРФ "Дашнакцутюн" в парламенте Армена Рустамяна. "Пашинян заявил о том, что правительство – коллегиальный орган. Это означает, что решения должны приниматься вместе. Именно вместе, а не единолично. Неплохо стремиться к единодушию, но, если кто-то в чем-то не согласен, нельзя заставлять его голосовать так, как голосует большинство. Политика "одобрямсов" – не самое лучшее решение", – говорит Рустамян.

Из блока "Царукян" также слышна жесткая критика пенсионной реформы. По словам депутата Геворка Петросяна, "обязательная накопительная система нарушает право людей на собственность, которое является одним из важнейших социально-экономических прав, закрепленных основным законом". "Распоряжение собственностью человека против его воли противоречит международным нормам права и конституции Армении", – утверждает Геворк Петросян. Ранее блок "Царукян" возмущался тем, что подготовленный правительством Пашиняна проект закона о благотворительности не обсуждался с лидером блока Гагиком Царукяном. Но если вспомнить, что премьер-министр в день принятия программы правительства заявил, что всю ответственность несет "только та сила, которая осуществила революцию", то вопросов по поводу нежелания Пашиняна следовать другим мнениям и совещаться с ситуационными политическими союзниками, обеспечившими ему руководство страной, ни у кого возникать не должно.

Из-за несогласия с введением обязательного компонента пенсионной системы ушла в отставку министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, одновременно она покинула партию "Светлая Армения" (входит в блок "Елк").

Министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян не согласилась с введением накопительного компонента и ушла в отставку

Министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян не согласилась с введением накопительного компонента и ушла в отставку

"Вам известна моя позиция по этому вопросу, я еще годами ранее заявляла о том, что против обязательного компонента данной системы. Будучи назначенной на пост министра труда и по социальным вопросам, я высказывала свое отношение к данной проблеме, предлагая на год отложить внедрение обязательного компонента пенсионной системы и путем общественных дискуссий прийти к решению", – объяснила Тандилян свое решение об отставке. Она предлагала правительству еще на год заморозить введение обязательных выплат, но правительство с ней не согласилось. "Этот вопрос является принципиальным для меня. Обязательный компонент не имел и не имеет общественной поддержки, и причин тому множество. Императивные методы принятия решения, свойственные предыдущим властям, для меня неприемлемы, и я надеялась, что новое правительство пойдет по новому пути решения данной проблемы", – написала Тандилян на своей странице в Facebook.

Проблемы соответствия накопительной пенсионной системы нормам конституции, о которых говорят политические партнеры Пашиняна, не слишком беспокоят премьер-министра. Он предлагает сначала принять закон и ввести обязательный компонент в действие, а затем уже, в течение нескольких последующих месяцев, разбираться – конституционно это или нет. "Если выяснится, что решения конституционного суда не выполнены и если даже вся эта система антиконституционна, проблем нет, все эти деньги на личных счетах… Все граждане до последней копейки получат эти сбережения", – сказал он. Видимо, обязательства перед иностранными фондами сильно "жмут", чтобы ставить на первое место конституционность пенсионной системы Армении.

Очень показательно, что правительство Никола Пашиняна, с которым часть армянского общества, поддержавшая "бархатную революцию" и поверившая образу человека из толпы с рюкзачком за плечами, так быстро споткнулось о пенсионную систему: ведь в обязательности накопительного компонента заложен конфликт интересов между управляющими компаниями и населением Армении. Выбор сделан в пользу Amundi Acba Asset Management и Talanx Asset Management, несмотря на острые разногласия с политическими союзниками и потерю профильного министра. "Сегодняшние управляющие имеют огромный авторитет, и было бы сложно фактически приостановить деятельность экономических гигантов и после этого уговаривать людей, что страна изменилась, приезжайте и делайте инвестиции", – считает премьер-министр Армении.

По мнению Пашиняна, общество отнесется с пониманием к введению для всех обязательного накопительного компонента системы, а правительство может, в отличие от предыдущего, пойти на этот шаг, поскольку после "бархатной революции" уже нет дефицита доверия к власти.

В парламенте Армении пенсионный законопроект, стоивший правительству Пашиняна отставки одного министра, конфликта с другим и непонимания с политическими партнерами, еще не рассматривался. Однако уже сейчас понятно, что первые трещины между вчерашними союзниками обозначились, причем разногласия возникли на сверхчувствительном для населения социальном поле.

Арина ЦУКАНОВА | 15.06.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529124720
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