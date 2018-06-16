Игра с нулевой разностью. США и Китай обещают наказать торговлю поровну, - "Къ"

07:43 16.06.2018 Несмотря на ранее объявленные договоренности с Китаем об отказе от применения новых защитных пошлин во взаимной торговле, власти США вчера сообщили о повышении тарифов на китайские поставки на $34 млрд уже с 6 июля. Пошлины еще на $16 млрд будут введены позже и список может быть расширен, если Китай примет ответные меры, заявили в Вашингтоне. В Пекине, впрочем, уже анонсировали ограничения на импорт из США в аналогичном объеме. По мнению экспертов, пока основной негативный эффект на экономики обеих стран оказывает неопределенность развития событий - КНР вряд ли откажется от ответных мер, а США сохраняют большую свободу в их корректировке в ту или иную сторону.



Белый дом США вчера объявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на импорт из Китая в объеме $50 млрд в год. Новые тарифы затронут продукцию промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", включая авиакосмическую отрасль, ИТ и телеком, робототехнику, промышленное машиностроение, производство новых материалов и автомобилестроение. "Китай продолжительное время использовал несправедливые торговые практики, включая принудительный трансферт технологий, субсидии и перепроизводство, а также дискриминационные нетарифные барьеры",- говорится в сообщении Дональда Трампа. В конце мая стороны объявляли о намерении отказаться от протекционистских мер, однако затем в Вашингтоне вновь объявили о готовности ограничить поставки.



Тарифы будут повышаться в два этапа. Начиная с 6 июля ограничения затронут импорт в объеме $34 млрд - в перечень включено 818 позиций из 1333 товарных линий, по которым изначально планировалось повысить тарифы в качестве ответной меры по итогам расследования, связанного с кражей интеллектуальной собственности. Ограничения еще на $16 млрд по 284 позициям будут обсуждаться дополнительно. При этом компании, которые не смогут найти альтернативных поставщиков, могут обратиться в Белый дом для корректировки списка.



В Китае уже заявили, что незамедлительно введут ответные пошлины на импорт в аналогичном объеме и откажутся от ранее достигнутых договоренностей по увеличению импорта продовольствия и других товаров, включая энергоресурсы. Ранее в Пекине уже объявляли о готовности ввести повышенные тарифы на соевые бобы, легкие самолеты, говядину, виски и апельсиновые соки. В Вашингтоне, однако, предупреждают, что в таком случае объявят о дополнительных ограничениях - ранее Дональд Трамп заявлял о возможном введении пошлин на импорт из КНР в объеме до $150 млрд.



Позднее было инициировано и расследование по импорту автомобилей, что затрагивает поставки в США (не только из Китая) суммарно на $350 млрд.



Предыдущие ограничения, введенные с начала года, в частности на солнечные панели, стиральные машины, сталь и алюминий, суммарно затронули около $6 млрд, или 1,2% импорта США из Китая (его суммарный объем составляет $505 млрд). Пошлины, введение которых анонсировано с 6 июля, эквивалентны 10% ввоза из КНР, или 1,1% всего импорта США. В 2017 году дефицит в торговле товарами двух стран оказался рекордно высоким, составив $375,2 млрд против $347 млрд в 2016 году. Пока уже действующие ограничения, в том числе на сталь и алюминий, привели лишь к росту издержек для производителей, но не обеспечили роста выпуска в США, отмечает Майкл Пирс из Capital Economics.



Эксперты соглашаются, что непосредственное влияние на экономику от объявленных мер не будет значительным. Однако пошлины "открывают новую эру гораздо большего торгового протекционизма", отмечают в Capital Economics. В центре указывают, что защитные меры приведут к ускорению инфляции в США и негативно скажутся на темпах роста в следующем году. Для КНР, в свою очередь, суммарный спрос из США эквивалентен 2,5% ВВП страны в 2017 году, а для товаров, которые окажутся под пошлинами в ближайшее время,- 0,25% ВВП, поэтому влияние на китайскую экономику будет ограниченным, ожидают в центре. Впрочем, ужесточение условий кредитования в стране уже привело к замедлению деловой активности, фиксируют в ING Bank.



"Дальнейшее развитие событий будет определяться тремя игроками - США, ЕС и Китаем. Если они введут все обещанные ограничения, это окажет заметный эффект на мировую экономику, пока же больший негатив связан с неопределенностью относительно будущих решений",- отмечает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Ограничения действительно приведут к снижению экспорта из Китая в США, так как с учетом пошлин конкурировать по цене китайским компаниям будет сложнее, однако не факт, что США действительно введут новые пошлины, если ответ Китая будет симметричным, полагает эксперт.



Руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев полагает, что объявленные меры являются более агрессивным принуждением к новым уступкам. Эксперт отмечает, что ужесточение подхода к торговой политике может быть связано как с изменениями в команде Дональда Трампа, так и предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс. В таком случае часть объявленных угроз Дональд Трамп сможет отыграть ближе к выборам, ожидает он. Китай же не сможет воздержаться от ответных мер по внутриполитическим причинам - такие уступки США негативно отразятся на имидже Си Цзиньпина, заключает эксперт.



Татьяна Едовина, Елена Черненко



16.06.2018 Источник - kommersant.ru

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