 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызско-китайские отношения нуждаются в осторожном подходе, - Мурат Азимбакиев
07:37 16.06.2018

Государственный визит президента Сооронбая Жээнбекова в Китай стал поводом для обсуждения сегодняшней ситуации в кыргызско-китайских отношениях и их будущего.

В программе "Лицом к лицу" были обсуждены перспективы развития совместных крупных проектов двух стран, трудности торгово-экономического сотрудничества, причины разницы в статистических данных и будущее взаимоотношений КР и КНР.

В дискуссии приняли участие доктор политологии, бывший министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов и директор информационного департамента МИД КР Мурат Азимбакиев.

"Азаттык": Мурат мырза, что можно назвать основными результатами и достижениями госвизита президента Сооронбая Жээнбекова в Китай?

Мурат Азимбакиев: Я могу сказать, что первый государственный визит нашего президента в Китай был очень плодотворным. Этот визит показал, что политическое, экономическое и культурное сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне.

"Азаттык": Вы говорите "плодотворный", но перед визитом сообщалось, что будут подписаны около 50 документов, а в итоге подписано около 10…

Мурат Азимбакиев: В дипломатии такое бывает. При подготовке документов обращается внимание на намерения, возможности и подготовленность сторон. И вопрос не в том, сколько – 20 или 40 соглашений было подписано. Вопрос не в количестве, на этом заострять внимание не надо. Сколько обе стороны ни подписали бы документов, но самое главное, мы можем сказать, что поездка была плодотворной.

"Азаттык": Почему не было подписано соглашение о взаимном предоставлении земельных участков под посольства двух стран?

Мурат Азимбакиев: Скажу коротко, с нашей стороны не были завершены все процедуры. Возможно, они будут решены уже к следующим визитам.

Аликбек Джекшенкулов: Какая бы ни была страна, но если визит государственный, то он показывает взаимоотношения двух лидеров. Перед визитом нашего президента в Китай, будем говорить открыто, один из покинувших власть политиков делал заявления, что "могут возникнуть проблемы между двумя государствами". Но мы получили доказательства, что нет причин для подобных опасений. То, как встречали президента КР, уровень переговоров лидеров двух стран, общее настроение – все было прекрасно.

Но как бы там ни было, надо открыто сказать, что наши дипломаты допустили небольшую ошибку. Не надо озвучивать, что "будет подписано 43 документа". Информацию надо давать только после того, как соглашения, договоры будут одобрены двумя сторонами. Простые граждане не вникают в суть международной дипломатии. Но почти всех интересуют взаимоотношения Кыргызстана с Китаем.

"Азаттык": Аликбек мырза, уже много лет, как Китай продвигает инициативу "Один пояс – один путь". В чем главная идея этого проекта? Насколько смысл этой программы отвечает национальным интересам Кыргызстана, других стран, не возникнут ли угрозы в будущем?

​Аликбек Джекшенкулов: Каждая страна, будь то идея "Один пояс – один путь" или что-то другое, поддерживая какой-нибудь проект и выражая готовность сотрудничать в его рамках, должна ставить национальные интересы превыше всего. И занимая такую позицию нельзя обращать внимание на то, какая страна – большая или маленькая. Главный вопрос в том, как мы воспримем эту концепцию, как сможем использовать в своих интересах.

Сейчас влияние Китая в мировой политике, экономике растет. И мы должны использовать этот авторитет соседей в интересах нашего государства. Например, при получении кредита на модернизацию ТЭЦ цели и задачи преследовались хорошие. Но как мы использовали это? Когда люди в сильные морозы остались без тепла, всем стало ясно, что там была коррупция.

"Азаттык": Мурат мырза, обсуждали ли главы Кыргызстана и Китая судьбу скандального проекта по модернизации ТЭЦ Бишкека и других крупных совместных проектов?

Мурат Азимбакиев: Об этих проектах во время двусторонних переговоров речи не было. КНР и ранее заявляла, что "происходящее в Кыргызстане – это внутреннее дело страны, мы в это не вмешиваемся". Поэтому эти вопросы должны быть решены самим Кыргызстаном. Можно с уверенностью сказать, что эти резонансные события не повлияли отрицательно на кыргызско-китайские отношения.

Автор: Бакыт Орунбеков

Источник - Азаттык уналгысы
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