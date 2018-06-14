РФ вдвое сократила вложения в гособлигации США

07:34 16.06.2018 Россия в апреле сократила свои вложения в казначейские бумаги США с $96,1 млрд до $48,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина США.



Россия опустилась в списке держателей американских казначейских облигаций с 16 места на 22. Первые три места занимают КНР ($1,18 трлн), Япония ($1,03 трлн) и Ирландия ($300,4 млрд). Общий объем активов, выраженных в казначейских облигациях США, в апреле составил $6,169 трлн. В апреле прошлого года общий объем составлял около $6,061 трлн.



Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами на мировом финансовом рынке Источник - kommersant.ru

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