"Мертвая зона". Трамп - прототип главного героя нового романа Стивена Кинга

07:29 16.06.2018 15 июня 2018 г.



Луис Пейзман | BuzzFeed



Стивен Кинг хочет просто рассказывать истории. Его читатели хотят видеть сопротивление эпохе Трампа



Новый роман Стивена Кинга не имеет ничего общего с политикой, но его прочтение под политическим углом неизбежно, полагает BuzzFeed News. Журналист Луис Пейзман пишет: "Давайте для начала поставим точку в споре: Стивен Кинг не создавал Дональда Трампа. Но такое ошибочное впечатление легко может сложиться. Для людей левых убеждений, которые испытывают ужас и презрение, наблюдая за нынешней администрацией США, президентство Трампа - можно сказать, кошмар нации; а Стивен Кинг - писатель, который несет ответственность за самое большое число наших коллективных кошмаров".



Пейзман напоминает, в частности, о персонаже "Мертвой зоны" Греге Стиллсоне: "Этот пришедший со стороны политик, помешанный на величии, мошеннически получает выборную должность и (если верить видениям экстрасенса Джонни Смита) в конце концов займет кресло в Белом доме и начнет ядерную войну. Сравнение вымышленного Стиллсона с Трампом впервые всплыло во время избирательной кампании 2016 года".



Кинг размышлял о параллелях между Стиллсоном и Трампом в 2017 году, в своей статье для The Guardian. Журналист пишет, что сегодня Кинг тоже видит эти параллели, но подчеркивает, что вовсе не является Джонни Смитом.



"Грег Стиллсон действительно во многом похож на Дональда Трампа. То же самое сочетание по-настоящему зловещих черт поведения - вы действительно можете поверить, что он готов нажать ядерную кнопку, совсем как Стиллсон в видении Смита, но в нем также есть то, что очень притягивает людей: манера высказывать правду, давать простые ответы на сложные проблемы, юмор, - сказал Кинг в интервью изданию. - Но нельзя сказать, что я предсказал Трампа".



Пейзман комментирует: "И все же не удивительно, что столь многие смотрят на Трампа через призму творчества Кинга". Миллионы американцев обращаются к образам Кинга, пытаясь постичь реальный мир, который иногда кажется намного более странным, чем вымысел писателей.



Автор также отмечает: "На протяжении всей избирательной кампании и все время с момента выборов Кинг неутомимо насмехается над президентом, его политикой и его администрацией в Twitter, обращаясь к своим 4,8 млн фолловеров. Да, он сравнил "популиста-демагога" Трампа с Грегом Стиллсоном, но недавно Кинг также осуждал Fox News, Национальную стрелковую ассоциацию и отношения Трампа с Владимиром Путиным". "Хотя широкая популярность Кинга как писателя имела в основном аполитичный характер, он внезапно сделался постоянным деятелем "Твиттер-сопротивления" - ?#Resistance Twitter?. И тех, кто давно обращается к творчеству Кинга, чтобы совладать со своими страхами и тревогами, успокаивает, что писатель служит голосом разума во времена, которые представляются некоторым эпохой неудержимого ужаса", - говорится в статье.



Автор подчеркивает, что Кинг не готов сменить роль писателя на роль политического активиста. Его новый роман "Посторонний" - история о расследовании изнасилования и убийства 11-летнего мальчика. Все улики указывают на тренера по бейсболу Терри, но у того железное алиби. "Это оригинальный сюжет, который, по мнению Кинга, мало связан с его отношением к президенту, но это не помешало AV Club назвать "Постороннего" "аналогом "Оно" для эпохи Трампа", - передает журналист.



"Я говорю себе: "Черт, это просто притянуто за уши", - сказал Кинг. - На самом деле ничего подобного".



Правда, действие романа происходит в 2018 году, на страницах то и дело упоминается президент Трамп. "Это мир, в котором мы живем", - пояснил Кинг.



Журналист возражает: "Но "Посторонний" твердо укоренен в нашей текущей реальности не только прямыми упоминаниями о Трампе, но и благодаря тому, как Кинг описывает - по крайней мере, попутно - проблемы, от которых страдает страна". Есть ощущение, что США заражены ненавистью и насилием. "Всякий, кто хоть поверхностно знаком с историей нашей страны, знает, что для эпохи Трампа это не уникально, но многие люди левых убеждений испытывают чувство, что штамм зла, который сейчас поразил страну, сегодня сильнее и распространен шире, чем когда-либо в новейшей истории". Кинг описывает как сверхъестественные, так и вполне земные ужасы, подчеркивает автор.



"Да, нельзя отрицать - и это заслуживает порицания, это страшно - что Трамп дал людям в нашей стране разрешение проявлять мерзкий нрав, злобствовать", - заметил Кинг в интервью. "В значительной мере он - американское бессознательное, верно?" - добавил он.



"Творчество Кинга, как представляется, уникально подходит для постижения "кошмара нации", который видят люди, не приемлющие нынешнюю администрацию. Его истории обнажают суровую правду о том, что скрывается за идиллическими картинками типичной американской жизни", - комментирует Пейзман.



Сам Кинг, говоря о "Постороннем", заметил: "Мне была важна сама идея того, как мы приспосабливаемся к чему-то, во что мы не можем поверить, но оно существует. Трамп - хороший пример. Как приспособиться к этому в повседневной жизни. Оказываешься в положении, когда говоришь: не могу поверить, что этот парень из реалити-шоу, когда-то занимавшийся Всемирной федерацией рестлинга, человек вообще без мозгов... не могу поверить, что его выбрали президентом. Не может быть. Но это есть. Так что надо сделать над собой усилие".



Источник: BuzzFeed Источник - inopressa.ru

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