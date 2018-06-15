 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Роскошь как в царские времена - сказочная усадьба Дмитрия Медведева, - Stern
07:17 16.06.2018

15 июня 2018 г.

Беттина Зенглинг | Stern

Вертолетные площадки, лыжный склон с подъемником, бассейны, теннисный корт, футбольное поле - дворец премьер-министра Дмитрия Медведева в городе Плес на берегу Волги далек от упадка, пишет журналистка издания Stern Беттина Зенглинг.

"Самый известный житель идиллического местечка Плес живет за шестиметровым зеленым забором рядом с парой покосившихся крестьянских избушек. Вряд ли кто когда-либо его здесь видел. Вряд ли кому удавалось взглянуть на его усадьбу - ее увидишь разве что на Youtube-канале оппозиционера Алексея Навального: год назад он с наслаждением рассказал о великолепном дворце премьера Медведева", - повествует журналистка.

Россияне привыкли к тому, что элита бессовестно обогащается и прожигает жизнь, купаясь в роскоши, как князья во времена крепостного права. Однако даже для публики, которую ничем не удивишь, фильм Навального оказался впечатляющим и вызвал массовые протесты.

"Если стоять у забора, никакой роскоши не увидишь. С шагом в несколько метров установлены камеры, чтобы охрана спокойно могла наблюдать за тем, чем занимается народ. В крестьянском поселении царит мертвая тишина. Даже машин нет", - описывает Зенглинг свою поездку в Плес.

Говорят, Медведева пригласил сюда бывший глава города Алексей Шевцов и показал ему усадьбу, реставрация которой якобы стоила около 90 млн евро. Сам Шевцов является крупным владельцем недвижимости в Плесе. Так, среди прочего, он дешево купил "милые цветные деревянные домики" в центре города. Их владельцы обычно с радостью их продавали, потому что в исторической части Плеса по сегодняшний день не везде проведена канализация, передает издание.

"Едва Медведев открыл для себя это местечко, в Плес хлынули деньги из государственной казны. Больше, чем в Плесе, туризм финансируется только там, где находится резиденция Путина. В одночасье были заасфальтированы дороги, построены музеи, открыты три пляжа", - говорится в публикации.

Плесом заинтересовались и другие. Так, новым главой города является мультимиллионер и зять Игоря Сечина, влиятельного шефа самой крупной нефтяной компании в стране "Роснефть", рассказывает Зенглинг. Свои усадьбы есть теперь в Плесе и у губернаторов, и у высокопоставленных чиновников.

Некоторые сельские жители, большинство из которых живут на холме в убогих многоквартирных домах далеко от зеленой идиллии, рады богачам. "Желаю каждому такого соседа, как Медведев", - говорит одна жительница, ведь теперь в городе хотя бы ремонтируются дороги, а некоторым жителям удается решить личные проблемы. Так, одному человеку однажды удалось пробраться сквозь охрану премьера и попросить его провести водопровод в старый жилой дом, что и было сделано, передает журналистка.

Однако другие жители все еще возмущены бессовестным благосостоянием элиты. "Никто не заинтересован в том, чтобы делать что-то для местных или для простых туристов", - говорит журналистка Ирина Мальцева. Закрыли даже общественную баню на берегу, а туберкулезный санаторий был преобразован в кардиологический - якобы потому, что отдыхающие из Москвы опасаются инфекций.

Во время протестов против Путина, прокатившихся в начале мая по всей стране, бесстрашные демонстранты вышли и на улицы соседнего Иваново. Раньше город был центром советской текстильной промышленности, но сегодня большинство крупных предприятий закрыты. Работы почти нет: кто может, уезжает из города.

В протестах в Иваново приняли участие 200 человек, что не так уж мало, пишет журналистка, поскольку каждому участнику могут грозить штраф и задержание. А чтобы об этом никто не забывал, на площадь Пушкина, где проходила демонстрация, подтянули примерно столько же полицейских. И городская администрация включила в громкоговорителях на площади музыку - так протеста почти не было слышно, говорится в статье.

Источник: Stern

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529122620
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