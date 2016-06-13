Беженцы из Африки ошиблись портом. Италия перестала принимать нелегальных афро-мигрантов

00:48 16.06.2018 Беженцы из Африки ошиблись портом



Италия перестала принимать нелегальных иммигрантов

13.06.2018, 22:23



Проблема иммигрантов грозит вызвать новый раскол между ведущими государствами ЕС. Острый конфликт спровоцировало беспрецедентное решение нового итальянского правительства закрыть свои порты для кораблей с иммигрантами, вынудившее судно Aquarius с беженцами из Африки в ночь на среду отправиться в Валенсию. Действия новых итальянских властей, резко ужесточивших иммиграционную политику Рима, вызвали протест соседей по Средиземноморью - Франции и Испании. В преддверии намеченного на 29 июня саммита ЕС, на котором проблема иммиграции станет ключевой, неформальный лидер Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что, не достигнув консенсуса по проблеме беженцев, "ЕС взорвется".



Сформированное всего две недели назад после затяжного политического кризиса в Италии правительство Джузеппе Конте проходит первое критическое испытание в отношениях с другими государствами-лидерами ЕС.



Намеченная на эту пятницу встреча премьера Конте с французским президентом Эмманюэлем Макроном оказалась под угрозой срыва после беспрецедентно резкого выпада президента Макрона, назвавшего последние действия Рима по отношению к иммигрантам "циничными" и "безответственными". Говоря о действиях нового итальянского кабинета, не стал подбирать слова и представитель правящей во Франции партии "Вперед, республика!" Габриэль Атталь, охарактеризовавший меняющуюся иммиграционную политику Рима как "тошнотворную".



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В связи с этим в среду утром в МИД Италии был срочно вызван посол Франции, в отсутствие которого в дипломатическое ведомство прибыла поверенная в делах Франции Клэр-Анн Ролен. Принявший ее лично новый глава МИДа Энцо Моаверо Миланези назвал последние заявления французской стороны по поводу инцидента с судном Aquarius с беженцами на борту, выдворенным из Италии, "неприемлемыми".



Глава итальянского дипломатического ведомства предупредил, что отношения Парижа и Рима оказались под угрозой. А новый министр экономики и финансов в правительстве Конте Джованни Триа пошел еще дальше, отменив свой первый визит в Париж, где в среду вечером у него должны были пройти переговоры с министром экономики Франции Брюно Ле Мером. Вместо Парижа сегодня Джованни Триа отправляется в Берлин на переговоры с министром финансов Германии Олафом Шольцем.



Кто такой Джузеппе Конте и почему именно он возглавил правительство Италии

Кто такой Джузеппе Конте и почему именно он возглавил правительство Италии



Что касается планировавшейся на конец этой недели встречи лидеров Франции и Италии, то в Риме уже дали понять: вопрос, состоится ли эта встреча, будет решаться в зависимости от дальнейших действий французской стороны. Новый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, главный идеолог жесткой иммиграционной политики Рима, непосредственно принимавший решение о закрытии итальянских портов для судов с беженцами, фактически выдвинул французской стороне ультиматум: чтобы визит премьера Конте состоялся, Париж должен принести "официальные извинения".



Рассоривший ведущие государства ЕС скандал вокруг принадлежащего международной гуманитарной организации "Врачи без границ" судна Aquarius с 629 иммигрантами на борту, подобранными "Врачами" в ливийских водах, разразился 9 июня. В этот день новый глава МВД Маттео Сальвини объявил, что закрывает итальянские порты для кораблей с иммигрантами, добавив, что "отныне так будет всегда".



В связи с этим мэр города Ливорно - крупнейшего порта провинции Тоскана, ранее написавший в соцсетях о готовности принять у себя Aquarius, быстро удалил свой пост.



Как в Европе отнеслись к новому итальянскому правительству

Как в Европе отнеслись к новому итальянскому правительству



После того как принять ливийских беженцев в итоге согласилась испанская Валенсия, на борт Aquarius, несколько дней курсировавшего между Сицилией и Мальтой, поднялись врачи. Несколько беременных женщин и больной ребенок были эвакуированы в сицилийский порт Катанию. Для остальных подвезли воду и еду. Поздно вечером во вторник Aquarius снялся с якоря и в сопровождении корабля итальянских ВМС и корабля итальянской береговой охраны взял курс на Валенсию, куда, как ожидается, судно прибудет в конце этой недели.



Между тем решение испанских властей разместить у себя отвергнутых Римом беженцев сопровождалось прозвучавшими в Мадриде угрозами начать против Италии судебное разбирательство за якобы имевшее место нарушение ею международного права. В ответ итальянские СМИ напомнили, что испанские порты при ушедшем в отставку 1 июня премьере Мариано Рахое тоже были закрыты для беженцев, в то время как еще один оппонент Италии - Франция с января этого года прекратила пропускать к себе иммигрантов из Италии через приграничные порты Вентимилья и Бардонеккья.



По мнению ряда итальянских экспертов, все более громкие обвинения в адрес Рима, который с октября 2013 года проводил спасательную операцию в Средиземном море исключительно своими силами, беспочвенны и представляют собой атаку на лидера "Лиги" вице-премьера Маттео Сальвини, известного своими скептическими настроениями по отношению к ЕС и вызывающего недоверие у европейского истеблишмента.



При этом, как пояснил адмирал ВМС Италии Фердинандо Лолли, с юридической точки зрения нынешняя европейская коллизия вокруг иммигрантов представляет собой сложное хитросплетение из морского права, национальных иммиграционных законов и международных договоренностей, нередко противоречащих друг другу. Еще недавно в ряде стран спасение иммигрантов было чревато наказанием за пособничество нелегальной иммиграции (в Венгрии принят именно такой закон).



Представитель генсека Совета Европы по миграции и беженцам - о необходимости сотрудничества

Представитель генсека Совета Европы по миграции и беженцам - о необходимости сотрудничества



Нет единого мнения и в трактовке многих определяющих ситуацию понятий, таких, как "наиболее подходящий порт", куда должны быть доставлены иммигранты (ряд экспертов считают таким портом Мальту). По поводу действий международных неправительственных организаций, занимающихся спасением иммигрантов в Средиземном море, тоже нет единой позиции. Полгода назад прокурор Катании Кармело Дзукаро начал расследование, обвиняя некоторых из них в пособничестве как ливийским нелегальным перевозчикам иммигрантов, так и сицилийской мафии.



Напомним, что успех партии "Лига" на последних парламентских выборах в Италии во многом обеспечили обещания ее лидера Маттео Сальвини положить конец незаконной миграции и нелегальному бизнесу по перевозке людей, к которому причастны, по его убеждению, неправительственные организации.



Между тем особую остроту конфликту между ведущими государствами ЕС - Италией, Францией и Испанией придает то обстоятельство, что он произошел накануне намеченного на 29 июня в Брюсселе саммита ЕС, на котором основным вопросом станет поиск консенсуса по проблемам иммиграции, в том числе и по квотам на размещение иммигрантов. В связи с этим неформальный лидер Евросоюза канцлер Германии Ангела Меркель уже предупредила, что по вопросам иммигрантов "ЕС или выступит единым фронтом, или взорвется".



Елена Пушкарская, Рим; Сергей Строкань

13 июня 16 Источник - kommersant.ru

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