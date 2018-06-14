В Киргизии хотят опять воссоздать Министерство обороны

22:16 15.06.2018 Министерство обороны могут повторно создать



Обсуждается вопрос изменения структуры правительства. Вполне возможно, что Министерство обороны могут повторно сформировать. Об этом сообщил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, в сентябре правительство внесет предложение о новой структуре правительства.



- Во время нашей поездки в Белоруссию был министр обороны России Сергей Шойгу и другие министры. А наши поехали от имени Генштаба и комитета обороны. Видел их отношение к нашим представителям. Оно было негативное, - сказал глава правительства.



В 2015 году изменилась структура правительства, вместо Министерства обороны был сформирован Государственный комитет обороны. Источник - Азаттык уналгысы

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