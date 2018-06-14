|В Киргизии хотят опять воссоздать Министерство обороны
22:16 15.06.2018
Министерство обороны могут повторно создать
Обсуждается вопрос изменения структуры правительства. Вполне возможно, что Министерство обороны могут повторно сформировать. Об этом сообщил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, в сентябре правительство внесет предложение о новой структуре правительства.
- Во время нашей поездки в Белоруссию был министр обороны России Сергей Шойгу и другие министры. А наши поехали от имени Генштаба и комитета обороны. Видел их отношение к нашим представителям. Оно было негативное, - сказал глава правительства.
В 2015 году изменилась структура правительства, вместо Министерства обороны был сформирован Государственный комитет обороны.