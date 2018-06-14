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РФ. Государство как было, так и осталось машиной по разграблению страны в частных интересах, - М.Делягин
22:04 15.06.2018

"Голосовал за Путина. Я один чувствую себя обманутым?"

Михаил Делягин: Государство как было, так и осталось машиной по разграблению страны в частных интересах

Ожидания нападения украинских нацистов в связи с чемпионатом мира по футболу, похоже, не сбылись. Зато в день открытия ЧМ-2018 "отличилось" правительство Медведева.

Государство воспользовалось радостью от ЧМ-2018 для протаскивания решения о "непопулярных", то есть заведомо и откровенно антинародных реформ: повышения ставки НДС с 18 до 20% (что на четверть повысит криминальные доходы от его неуплаты, а заодно - цены, то есть ограбит потребителей) и пенсионного возраста на 5 лет мужчинам и 8 лет женщинам (чтобы сэкономить деньги и без того захлебывающихся от них бюджета и задержать на работе последних квалифицированных работников, успевших получить образование в СССР).

После переназначения Медведева премьером (в порядке только что объявленных "обновления" и "прорыва") один из ведущих российских журналистов под камеру поинтересовался, чувствую ли я себя облитым фекалиями, - и мне нечего было ответить, кроме "конечно, разумеется, а как же иначе?"

Последние недели десятки людей, не связанных друг с другом, пишут мне в соцсетях примерно одно и то же: "Голосовал за Путина. Интересно, я один чувствую себя обманутым?"

Воссоединение с Крымом, истошная ненависть Запада, многие яркие события - от победы на сочинской Олимпиаде до ввода Крымского моста и чемпионата по футболу - дали государству, как когда-то крах ГКЧП Ельцину, колоссальный кредит доверия. Ему прощалось практически все: и наглая, напоказ, коррупция, и откровенно демонстрируемая сословность, и ложь, и репрессии по пресловутой "русской" 282-й статье, и принципиальный отказ от развития…

Слишком силен был шок от торжества фашизма и массового террора у наших родных и близких, слишком внезапной и патологической была агрессия Запада и доморощенных либеральных нацистов, слишком сильно контрастировала нормальная и местами даже улучшающаяся жизнь в России с внезапно разверзшимся адом Украины и демонстративной деградацией Запада.

К сожалению, время, когда можно было утешать себя формулой "зато у нас нормально", закончено.

Иллюзии развеяны самим российским государством: у нас - не нормально.

Либерализм, превращающий государство в инструмент ограбления народа глобальными финансовыми монополиями, торжествует, и власть не только не намерена его ограничивать, но и дает ему карт-бланш на все новые разрушающие Россию реформы. Заклинания "хитропланщиков" о том, что к развитию перейдут после проведения правительством Медведева "непопулярных реформ", развеиваются их откровенной ненужностью (зачем правительству дополнительные доходы при профиците бюджета и 7,45 трлн.руб. неиспользуемых остатков?), вымарыванием всеми силами всех способных к организации развития специалистов и полной дискредитацией идеи развития не в качестве колонии Запада (не на основе пресловутых "иностранных инвестиций"). Да и сами тщетные и полностью оторванные от реальности заклинания о наличии "хитрого плана" за последние 4 года превратили их адептов в секту наподобие "свидетелей Навального" и пропагандистов "рептилоидов с планеты Нибиру".

Робость и слабость действий МИДа, вновь напоминающего "похоронную контору", свидетельствует, что влияние либералов распространилось далеко за пределы социально-экономической сферы. Это подтверждает и фактическое табу даже на размышления о возможности защиты национальных интересов России в глобальной конкуренции (включая дружную травлю тишайшего и академичнейшего С. Ю. Глазьева).

Государство, приподнявшее было голову весной и летом 2014 года, упоенно занимается самокастрацией по худшим лекалам 90-х годов.

Да, оно демонстрирует военную мощь и даже проводит локальную операцию в Сирии (из которой, похоже, просто не знает, как выпутаться), - но для суверенитета, обеспечения свободы и благосостояния своих граждан это было недостаточно даже сто лет назад. Что же говорить о нынешнем дне, когда войны ведутся технологиями социальной инженерии - и не только пропагандой и переформатированием сознания противника с превращением его в раба, но и разрушением его жизненной инфраструктуры.

Ведь сегодня желающий получить квалификацию и путевку в жизнь молодой человек должен стремиться получить образование на Западе (во многих странах которого оно бесплатно не на словах, а на деле), - в том числе и чтобы заработать там на спасение жизни своих родителей лечением на том же Западе (ибо сегодня в России врачи в массе своей не имеют знаний и не заинтересованы в здоровье пациента, а рост смертности в больницах официально трактуется как успех реформы здравоохранения).

Да, государство восстановило сотни необходимых стране заводов, - вот только для обеспечения независимости их нужно тысячи, так как мы должны производить (даже по либеральным оценкам), сами или у союзников, любой нужный нам товар или услугу, который не производится в мире тремя независимыми друг от друга фирмами. А рабочих и инженеров нет: либеральная система образования неумолимо перемалывает все новые поколения россиян, выжигая им мозг, лишая их способности самостоятельно думать и убивая их трудовую мотивацию.

Похоже, российское государство осталось тем, чем его, насколько можно предположить, создавали в 1990 году, - машиной по разграблению страны в частных интересах. В силу своей природы оно способно к заведомо обреченной на крах стратегической обороне, но не к развитию, - и потому погибнет.

Его крах будет еще ужасней, чем на Украине, в силу наличия у нас глубоких межнациональных проблем и развитой уголовной культуры (и пресловутое АУЕ - еще цветочки).

При этом Запад является врагом не именно этого, крайне ему полезного, во многом им созданного и на его интересы ориентированного (чем и вызвана детская обида чиновников на санкции) государства, а России как таковой. Поэтому противодействие государству в его вынужденном и нелепом в своей ограниченности противостоянию Западу и тем более активная борьба с ним на стороне Запада и его прислужников-либералов есть лишь форма самоубийства.

Россия оказалась между молотом западной агрессии и наковальней государства: частью либерального, частью тупо-коррупционного, а частью креативно-импотентного (но зато вправду забавного).

Попытка соскочить с этой наковальни в другие страны удается лишь все более узкому (из-за либерального уничтожения образования) слою квалифицированных специалистов - и во все меньшей степени. Рост вражды к России, являющийся превентивной защитой Запада от современной социальной инженерии (как когда-то маккартизм был защитой США от социальных технологий, которыми они подорвали СССР), порождает "дискомфорт", на который осмеливаются жаловаться уже даже самые укорененные эмигранты.

Главное же заключается в том, что предстоящий в течение 2−5 лет срыв в глобальную депрессию разрушит и фешенебельные страны, причем первыми жертвами станут чуждые для них, но не способные к коллективно защите (в отличие от мусульман) "белые" мигранты. Поэтому бегство на Запад сегодня - такое же бегство на "Титаник", которым летом 2012 года было бегство на Украину.

В этой ситуации наиболее рациональным поведением представляется подготовка к краху нынешнего либерального, прозападного (несмотря на весь ура-патриотический писк) и потому в значительной степени коррупционного государства в результате предпринимаемых им "непопулярных" (то есть антинародных) мер или глобального кризиса.

Подготовка должна заключаться в формировании, по А. И. Фурсову, "субъекта стратегических действий", объединяющего надежные финансовые и интеллектуальные ресурсы, связывающие свою судьбу с Россией, а не с ее разграблением и последующим уничтожением. Одних интеллектуалов и уличных проповедников для этого недостаточно, так как они легко подавляются весьма эффективным в этом отношении госаппаратом.

До последнего времени создание такого субъекта было невозможно, так как финансовый капитал объективно, в силу образа своего действия был агентом Запада и потому противостоял России. Однако приближение срыва в глобальную депрессию и распада единых рынков на макрорегионы разделило глобальный управляющий класс, выделив в нем ориентирующихся именно на такое развитие событий. Понимая неизбежность распада, они хотят управлять им в своих интересах и для обеспечения своего контроля за миром и в глобальной депрессии.

Такой контроль требует максимального числа макрорегионов, - и, соответственно, укрепления России, чтобы она могла создать собственный макрорегион. Поэтому мировой (и связанный с ним в качестве младшего партнера российский) капитал перестал быть абсолютно враждебным нам: в нем появились группы, объективно заинтересованные в укреплении и развитии нашей страны, нашего общества, нашей цивилизации.

Они нам не друзья, но значительно больше: до начала выхода из глобальной депрессии они являются нашими вынужденными стратегическими партнерами.

В сегодняшнем государстве им говорить не с кем и не о чем, о чем свидетельствует длительный и печальный опыт, - и задача интеллектуалов заключается в том, чтобы достучаться до этих групп капитала (начиная с российского) и сформировать с их участием субъект стратегического действия, который вернет Россию на ее исторический путь созидания и прогресса.

Обществу же следует не уповать на интеллектуалов (ибо они могут уберечь от Смутного времени, как было при отмене крепостного права, а могут и не справиться со своей задачей) и форсировано создавать низовые социальные сети для взаимопомощи и совместного (индивидуального и семейного) развития, а в условиях кризиса - и для самозащиты.
Михаил Делягин

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529089440
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