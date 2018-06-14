Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт взят под стражу в зале суда

20:40 15.06.2018 Суд федерального округа Колумбия, на территории которого находится американская столица, постановил в пятницу взять под арест Пола Манафорта - бывшего главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа. О решении судьи Эми Джексон сообщил телеканал Си-эн-эн.



Причиной такого постановления стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт якобы предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда. Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого нынешних условий освобождения из-под стражи до начала судебного процесса. Во время заседания сам Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его. Источник - независимая газета

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