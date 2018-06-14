К ЕврАзЭС хотят присоединиться 40 стран, заявил Назарбаев

19:55 15.06.2018 Сорок стран хотят стать наблюдателями или вступить в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на выступлении в Казанском федеральном университете.



Путин заявил о развитии евразийского экономического партнерства

По его словам, ЕврАзЭС "показывает сейчас хороший результат". Назарбаев добавил, что только за прошлый год торговля между членами союза увеличилась почти в 30 раз.



Во время выступления он также затронул тему двустороннего сотрудничества Астаны и Москвы, напомнив, что Россия остается главным внешнеторговым партнером Казахстана.



"На сегодняшний день политическое сотрудничество Казахстана и Российской Федерации в целом характеризуется как образцовое во всех отношениях: политических, экономических, человеческих. Практически нет сферы, в которой наши страны не взаимодействовали бы на тесной основе", - сказал Назарбаев. Источник - РИА Новости

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529081700

Новости Казахстана

