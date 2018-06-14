США и КНР не удержались от торговой войны. Повышение пошлин будет обоюдным

19:30 15.06.2018 Власти США и Китая заявили о том, что введут пошлины в отношении внешнеторговых поставок на $50 млрд в год - первым об этом объявил президент США Дональд Трамп, затем последовало заявление Министерства коммерции Китая об отмене предыдущих договоренностей и введении симметричных ответных мер. Таким образом, проходившие с конца мая переговоры, направленные на предотвращение торговой войны двух крупнейших экономик, сорваны.



Власти США ввели дополнительные пошлины 25% на 1,1 тыс. наименований товаров КНР на $50 млрд. Это сделано, "чтобы защитить лидерство США в сфере технологий и инноваций от беспрецедентной угрозы, вызванной кражей интеллектуальной собственности Китаем, принудительной передачей американских технологий и кибератаками на компьютерные сети",- пояснил введенные меры торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Ранее о том, что США вводят ввозную пошлину 25% на импорт из КНР объемом $50 млрд в год (это около 10% китайского импорта в страну), в своем письменном заявлении сообщил президент США Дональд Трамп. По его заявлению, данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит. При этом в администрации Дональда Трампа отметили, что список может быть скорректирован по запросу американских компаний, заинтересованных в импорте определенных китайских товаров.



Господин Трамп также предостерег КНР от введения ответных мер - ранее СМИ сообщали о том, что администрация США готовит второй пакет пошлин, которые коснутся товаров еще на $100 млрд.

Возможность ввести пошлины в отношении китайских товаров власти США анонсировали в конце мая. Список товаров, которые будут облагаться пошлинами, в основном содержит продукцию промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", включая авиакосмическую отрасль, ИТ и телеком, робототехнику, промышленное машиностроение, производство новых материалов и автомобилестроение.



Министерство коммерции Китая уже отреагировало на инициативу США, объявив о том, что введет симметричные пошлины на американские товары. "Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объему и интенсивности пошлин",- говорится в опубликованном заявлении торгового ведомства. В министерстве подчеркнули, что действия США не только причиняют ущерб интересам обеих стран, но и подрывают порядок международной торговли: "Китай и США провели несколько раундов консультаций по существующих торговым вопросам, прилагали усилия для того, чтобы разрешить разногласия и добиться взаимной выгоды. Больше всего у нас вызывает сожаление то, что американская сторона пренебрегает достигнутым между двумя сторонами консенсусом, непостоянна в своей позиции и провоцирует торговую войну". В ведомстве также подчеркнули, что не хотят торговой войны, но вынуждены реагировать, "решительно отстаивая государственные интересы и интересы китайского народа, защищать экономическую глобализацию и режим многосторонней торговли".



В конце мая Китай и США объявляли о достигнутом прогрессе в торговых переговорах и намерении воздержаться от повышения тарифов и объявления торговых войн. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, Китай тогда согласился нарастить импорт из США продовольствия и энергетических товаров, детали сделки предполагалось согласовать позже - однако переговоры зашли в тупик.



Американский фондовый рынок отреагировал на эти новости снижением в пределах половины процента. В число лидеров падения среди компаний, бумаги которых включены в расчет S&P 500, входят Adobe Systems и TechnipFMC, подешевевшие на 3,6%, из 30 компаний, являющихся базой для расчета Dow Jones, наиболее существенно снижается стоимость Cisco Systems (на 2,3%) и Intel (на 1,6%).



Олег Сапожков Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529080200

Новости Казахстана

