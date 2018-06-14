Asia Times: Индия и Пакистан должны объединить усилия в ядерной сфере

19:25 15.06.2018 Индия и Пакистан на протяжении многих лет стремятся присоединиться к Группе ядерных поставщиков, в состав которой входят 48 государств, однако до сих пор не смогли заслужить доверия



На сегодняшний момент ядерная энергетика занимает второе место среди чистых низкоуглеродных источников энергии после гидроэнергетики. Сейчас 450 ядерных реакторов производят 11% от общего объема электроэнергии во всем мире. Учитывая то, что в настоящий момент на стадии строительства находятся 60 реакторов и планируется ввести в строй дополнительно еще 150−160 реакторов, через пять-шесть лет половина энергетических потребностей мира будет удовлетворена за счет ядерной энергетики. Таким образом, мирные ядерные технологии обладают огромным торговым потенциалом, пишет Атта Расул Малик в статье для издательства Asia Times.



В Турции 3 апреля 2018 года началось строительство АЭС Аккую - первой атомной электростанции страны. Планируемая мощность АЭС составит 4800 МВт. АЭС будет введена в эксплуатацию к 2023 году. Приблизительная стоимость проекта составит $20 млрд. Интересно, какую роль в данном проекте играет Пакистан, учитывая его исключительно хорошие отношения с Анкарой и наличие необходимых ядерных технологий, начиная от производства электроэнергии, и заканчивая ядерным оружием? К сожалению, Пакистан не имеет вообще никакого отношения к строительству первой турецкой АЭС. Атомная электростанция строится исключительно Россией. И это несмотря на то, что в настоящее время Пакистан достиг вершины передового опыта в области ядерных технологий.



Это связано с тем, что Пакистан не входит в Группу ядерных поставщиков (ГЯП) и не имеет лицензии на экспорт услуг, оборудования или материалов, связанных с ядерными технологиями, даже для гражданского использования. Это настоящий дипломатический вызов для Пакистана, который нуждается в немедленном ответе.



ГЯП была создана после того, как Индия взорвала ядерное устройство в 1974 году. Утверждалось, что ядерные технологии, переданные Россией в Индию в мирных целях, были использованы для производства ядерных бомб. Индия в то время находилась в советской сфере влияния, поэтому Соединенные Штаты выразили серьезную озабоченность по поводу распространения ядерного оружия. Индия отказалась придерживаться принципов Международного агентства по атомной энергии и не подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).



Позднее, когда Индия оказалась в американском лагере, экс-президент США Джордж Буш подписал "ядерную сделку" с Нью-Дели в октябре 2008 года, а восемь лет спустя, в 2016 году, предыдущий президент США Барак Обама объявил об открытой поддержке вступления Индии в ГЯП. Единственная причина поддержки Индии заключалась в том, что она представляет собой обширный рынок и имеет наличные деньги. Нередко доллар отодвигает международные нормы на второй план.



В недавнем докладе исследовательского Центра имени супругов Белфер по изучению науки и международных отношений при Школе государственной службы имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета указано, что индийская ядерная программа "небезопасна". В докладе были выявлены различные проблемы в сфере обеспечения безопасности ядерных технологий Индии. Тем не менее Индия стремится вступить в ГЯП, несмотря на то, что Китай, Турция, Новая Зеландия, ЮАР, Австралия и другие страны настаивают на том, что для Индии нельзя делать исключений, она должна сначала подписать Договор о нераспространении ядерного оружия.



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Пакистан официально подал заявку на членство в ГЯП 19 мая 2016 года и в письменной форме сообщил, что "придает первоочередное значение ядерной безопасности". Также было отмечено, что Пакистан "принял законодательные, нормативные и административные меры для обеспечения ядерной безопасности наравне с международными стандартами".



Руководство Пакистана заявило, что "режим экспортного контроля опирается на сильные законодательные, нормативные и правоприменительные механизмы… национальные списки экспортного контроля согласованы с контрольными списками ГЯП, РКРТ (Режим контроля ракетных технологий) и Австралийской группы".



План Пакистана о вступлении в ГЯП столкнулся с препятствиями после недавно введенных санкций со стороны США в отношении семи пакистанских компаний, подозреваемых в торговле ядерными технологиями. Индия, в свою очередь, распространяет опасения относительно безопасности ядерной инфраструктуры Пакистана. Стоит отметить, что после скандала с незаконной торговлей пакистанскими ядерными технологиями, произошедшего в 2004 году, Пакистан разработал с помощью США систему обеспечения безопасности ядерной инфраструктуры.



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Серым цветом обозначены страны - члены ГЯП

Cedrosolo

Серым цветом обозначены страны - члены ГЯП

Индия и Пакистан на протяжении многих лет стремятся присоединиться к Группе ядерных поставщиков, в состав которой входят 48 государств, однако до сих пор не смогли заслужить доверия. Это связано с дипломатическим противостоянием между Индией и Пакистаном по данному вопросу. Из-за этого обе страны не могут добиться экономического роста за счет экспорта мирных ядерных технологий.



Индия и Пакистан являются государствами, обладающими ядерным оружием, и мир должен признать этот факт. Обе страны обладают значительными ядерными арсеналами, и поэтому Пакистан и Индия должны немедленно подписывать ДНЯО. Дипломатическое противостояние между двумя странами по данному вопросу необходимо прекратить.



Ядерная энергетика способна сократить выбросы ТЭС и уменьшить загрязнение воздуха. Присоединение к ГЯП предоставило бы Пакистану и Индии доступ к недорогой чистой ядерной энергии, которую они могли бы использовать для стимулирования своего экономического роста. Пакистан, в частности, мог бы преодолеть свои экономические трудности, заработав миллиарды долларов на экспорте мирных ядерных технологий. Индия и Пакистан должны выстроить тесное сотрудничество в ядерной сфере.



Максим Исаев Источник - regnum.ru

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