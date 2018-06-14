 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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American Conservative: США должны разоблачить ложь арабской коалиции
15:58 15.06.2018

В течение последних двух десятилетий американские интервенции спровоцировали конфликты, появление исламистских террористических организаций, подвергли опасности религиозные меньшинства. Поддержание войны в Йемене оказалось столь же разрушительным

В течение трех лет Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты проводят в Йемене кровавую военную кампанию, основанную на лжи о том, что две авторитарные монархии были вынуждены отреагировать на иранскую угрозу. Эта ложь нужна, чтобы заручиться поддержкой со стороны США. В настоящий момент ОАЭ готовят военное наступление, которое может расколоть Йемен на части и вызвать массовый голод среди местных жителей, пишет Даг Бандоу в статье для издания The American Conservative.

Альянс Садовская Аравия-ОАЭ - это самая опасная военная коалиция на Ближнем Востоке. Действуя самостоятельно или в тандеме, две диктатуры способствовали распространению ваххабизма во всем мире, поддерживали радикальных исламистов, помогали разрывать на части Ливию и Сирию, угрожали атаковать Катар, пытаясь превратить его в марионеточное государство, похитили премьер-министра Ливана Саада Харири, чтобы разрушить хрупкое политическое равновесие в этой стране. Однако худшее, что они сделали - это развязывание военной компании в Йемене.

Чтобы продемонстрировать поддержку своих региональных союзников, США присоединились к войне с йеменским народом, выступив в качестве поставщика вооружений для авторитарных монархий. Конечно, США не забыли извлечь выгоду из военных сделок. Американские военные осуществляют дозаправку ВВС арабской коалиции. Спецназ США помогает военным Саудовской Аравии.

В результате действия США привели к возникновению масштабного гуманитарного кризиса в Йемене и кризиса в сфере безопасности. "США укрепили позиции террористов АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрепили позиции Ирана в Йемене, подорвали безопасность Саудовской Аравии и поставили Йемен на грань краха", - заявил эксперт по Ближнему Востоку в Фонде Карнеги Перри Каммак.

Несколько лет назад президент Йемена Али Абдалла Салех, сотрудничавший как с США, так и с Саудовской Аравией, был свергнут. Однако вскоре он объединился со своими старыми врагами - хуситами. Получив поддержку хуситов, Салех выступил против своего преемника Абд-Раббу Мансура Хади. Эксперты считают, что Иран никак не участвовал в этих маневрах Салеха. По данным разведки США, Иран не одобрил организацию марша в столице Йемена Сане, направленного против Хади. Тем временем Саудовская Аравия и ОАЭ создали "коалицию" в марте 2015 года, чтобы вернуть власть сбежавшему из страны Хади. Военную операцию арабская коалиция рассчитывала завершить через несколько недель, вместо этого она затянулась более чем на три года.

Сегодня йеменской нации и государства больше не существует. В ООН заявили, что конфликт в Йемене привел к возникновению "крупнейшего гуманитарного кризиса в мире". В марте 2018 года верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщил: "Из-за конфликта в Йемене 22,2 миллиона человек - 75% населения - срочно нуждаются в предоставлении гуманитарной помощи".

Хуситы также несут ответственность за сложившуюся ситуацию в Йемене, однако именно воздушные удары арабской коалиции уничтожили две трети инфраструктуры страны и убили не менее трех четвертых от общего количества погибших. "В течение трех лет саудовская коалиция бомбила больницы и школы… Коалиция систематически атаковала дороги и фермы, блокировала порты, поэтому гуманитарная помощь и другие товары не были доставлены людям, страдающим от голода на фоне масштабной вспышки холеры", - заявила американка йеменского происхождения Рабьяа Лтайбани.

В среду, 13 июня, Саудовская Аравия и ОАЭ начали плановое наступление на порт Ходейда. Это наступление может обострить гуманитарный ужас в Йемене. В ООН и США заявили, что наступление арабской коалиции поставит под угрозу жизни 250 тыс. человек. Эти опасения были проигнорированы. Зачем Абу-Даби прислушиваться к опасениям США и ООН, когда Вашингтон оказывает арабской коалиции всецелую поддержку? США способствуют агрессивной войне, которая может привести к еще более жутким последствиям и огромным человеческим жертвам.

Причастность Вашингтона к уничтожению Йемена не способствовала укреплению региональной стабильности. В течение последних двух десятилетий американские интервенции спровоцировали конфликты, появление исламистских террористических организаций, подвергли опасности религиозные меньшинства и привели к расширению иранского влияния на Ближнем Востоке и за его пределами. Поддержание войны в Йемене оказалось столь же разрушительным.

Представители США выступают в роли саудовских пропагандистов, заявляя, что хуситы - это ополченцы, подконтрольные Ирану. Эксперт из Школы восточных и африканских исследований (School of Oriental and African Studies, SOAS) Лондонского университета Габриэль Брук считает, что: "Хуситы хотят, чтобы Йемен стал независимым, это их ключевая идея. Они не хотят оказаться под контролем Саудовской Аравии или США. И, конечно, они не хотят, чтобы вместо Саудовской Аравии пришел Иран".

На долю Ходейды приходится от 70% до 80% помощи, продовольствия и топлива, поступающих в Йемен. Эксперты опасаются, что наступление арабской коалиции вытеснит из города большую часть его населения, численность которого достигает 600 тыс. человек. Представитель международной неправительственной организации "Корпус милосердия" Абди Мохамуд предупредил, что "любое нарушение этой критической жизненной линии может означать вынесение смертного приговора миллионам граждан Йемена". Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что гуманитарные последствия могут оказаться катастрофическими, если порт Ходейда перестанет функционировать надлежащим образом.

В понедельник, 11 июня, ООН начала эвакуацию своего персонала из порта Ходейда. Это явно свидетельствует о том, что никакие призывы в адрес арабской коалиции не подействуют. Только прекращение американской поддержки арабской коалиции сможет привлечь внимание ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако Вашингтон отказывается это сделать.

Вашингтон неоднократно вмешивался в ситуацию на Ближнем Востоке, разжигал радикализм, создавал хаос, пропагандировал агрессию и поддерживал тиранию. Гуманитарные издержки войны в Йемене продолжают увеличиваться. Американской администрации пора отказаться от поддержки тиранических режимов, таких как Саудовская Аравия и ОАЭ, поскольку это противоречит американским интересам и ценностям.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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