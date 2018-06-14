 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 15.06.2018
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15:24  Очередной лидер пакистанских талибов мулла Фазлулла убит при авиаударе в Афганистане
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14:24  Елбасы удостоился докторской степени Казанского университета
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14:08  Умер старейший в мире практикующий археолог - питерский профессор Василий Любин
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Четверг, 14.06.2018
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Очередной лидер пакистанских талибов мулла Фазлулла убит при авиаударе в Афганистане
15:24 15.06.2018

СМИ:
В результате удара беспилотника ВВС США в Афганистане был убит лидер пакистанской радикальной группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" мулла Фазлулла. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, удар был нанесен в среду в провинции Кунар, расположенной вдоль "линии Дюранда" между Афганистаном и Пакистаном. Также были убиты четыре полевых командира движения. Телеканал отмечает, что сообщения об уничтожении муллы Фазлуллы появлялись уже неоднократно.

Информацию об ударе подтвердил представитель ВС США в Афганистане подполковник Мартин О`Доннел. По его словам, целью атаки был "высокопоставленный лидер террористической организации". Однако он не раскрыл личность объекта.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
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