Очередной лидер пакистанских талибов мулла Фазлулла убит при авиаударе в Афганистане

15:24 15.06.2018 СМИ:

В результате удара беспилотника ВВС США в Афганистане был убит лидер пакистанской радикальной группировки "Техрик-и-талибан Пакистан" мулла Фазлулла. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на источники.



По данным телеканала, удар был нанесен в среду в провинции Кунар, расположенной вдоль "линии Дюранда" между Афганистаном и Пакистаном. Также были убиты четыре полевых командира движения. Телеканал отмечает, что сообщения об уничтожении муллы Фазлуллы появлялись уже неоднократно.



Информацию об ударе подтвердил представитель ВС США в Афганистане подполковник Мартин О`Доннел. По его словам, целью атаки был "высокопоставленный лидер террористической организации". Однако он не раскрыл личность объекта. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kommersant.ru

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