Туркменские студенты в Таджикистане сообщают об отчислениях из вузов за неуплату

14:41 15.06.2018 Многие туркменские студенты, обучающиеся в вузах Таджикистана, уже почти три недели не могут обналичивать деньги и совершать покупки посредством пластиковых карт банков Туркменистана.



"Уже 20 -25 дней как мы не можем воспользоваться своими картами. Невозможно осуществить платежи с карточек. Что нам теперь делать? Кому жаловаться", - отмечает студент, беседовавший с Азатлыком на условиях анонимности.



По его словам, из таджикских вузов отчислили около 300 туркменских студентов, которые не смогли своевременно внести оплату за учебу из-за недоступности средств, находящихся на банковских картах.



В Таджикистане учится примерно 4000 туркменских студентов, примерно 2.5 тысячи из которых девушки.



С января 2016 года Центральный банк Туркменистана приостановил официально наличную конвертацию иностранной валюты в стране. Единственной возможностью для граждан страны обналичивать свои средства в иностранной валюте, является снятие с пластиковых карточек, в банкоматах за рубежом, по установленному Туркменистаном официальному курсу равному 3.5 манатов за 1 доллар США.



Вместе с тем курс доллара "черном рынке" в Туркменистане достиг накануне исторического максимума в 30 манатов за 1 доллар США. 12 июня стоимость одного американского доллара в Туркменистане составляла покупка 21-22 маната, продажа 25 манатов. Источник - centralasian.org

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