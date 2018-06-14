Власти Узбекистана снова объявило в розыск "авторитетного" спортсмена Гафура и его жену Лолу

14:28 15.06.2018 Власти Узбекистана снова объявило в розыск президента AIBA Гафура Рахимова



Министерство внутренних дел Узбекистана вновь объявило в розыск известного предпринимателя, исполняющего обязанности президента Международной ассоциации бокса – AIBA Гафура Рахимова и его супругу Лолу Рахимову.



Впервые узбекские власти объявили в розыск Рахимова 2013 году, однако два года назад его имя было исключено из списка разыскиваемых узбекистанцев.



67-летний Рахимов Гафур-Арслонбек Ахмедович объявлен в розыск по подозрению в вымогательстве, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и подлоге.



Имя 51-летней Лолы Рахимовой публикуется в списке разыскиваемых лиц на сайте узбекского МВД впервые.



Гафур Рахимов, в течение последних 20 лет занимавший руководящие посты в исполкоме AIBA, 27 января 2018 года был назначен временным президентом организации на конгрессе в Дубае.



В 2012 году Минфин США наложил на Гафура Рахимова финансовые санкции, заявив, что "Рахимов является одним из лидеров узбекской организованной преступности, специализирующимся на организованном производстве наркотиков в Центральной Азии". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529062080

Новости Казахстана

