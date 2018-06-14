Елбасы удостоился докторской степени Казанского университета

14:24 15.06.2018 В рамках рабочего визита Глава государства посетил Казанский федеральный университет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. Перед встречей с профессорско-преподавательским составом Нурсултан Назарбаев побеседовал со студентами из Казахстана, проходящими обучение в Казани. Президент Казахстана пожелал молодым соотечественникам успехов и достижений в учебе. В ходе посещения высшего учебного заведения Главе государства было присвоено звание Почетного доктора наук Казанского федерального университета. Обращаясь к коллективу одного из ведущих учебных заведений Российской Федерации, Президент Казахстана отметил богатую академическую и научную базу, а также практические достижения университета в области инноваций. "Согласно историческим данным, с 1877 года в Казанском университете активно обучались представители казахской интеллигенции. Отрадно, что тесная историческая связь учебного заведения с Казахстаном сохраняется и сегодня. В настоящее время здесь по разным программам получают знания свыше 500 казахстанских студентов", - сказал Нурсултан Назарбаев. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

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