Мелиоратор Ержанов стал еще одним вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

14:16 15.06.2018 Назначен новый вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности



Аманияз Ержанов назначен на должность вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщается на сайте primeminister.kz. Аманияз Ержанов родился в 1960 году в Западно-Казахстанской области. В 1982 году он окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, в 1987-м - Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 2001-м - Казахскую государственную академию управления. Кандидат экономических наук. В различные годы работал советником, помощником заместителя премьер-министра, директором департамента Государственного таможенного комитета РК, заведующим сектором Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией, начальником таможенного управления по Атырауской области, первым заместителем председателя Агентства таможенного контроля РК. В 2005-2006 годах - государственный инспектор Отдела госконтроля и организационной работы Администрации Президента РК. В 2006-2007 годах - заместитель акима Карагандинской области. С августа 2014 по март 2017 года занимал должность председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию. С марта 2017 года - заведующий отделом индустриально-инновационного развития канцелярии премьер-министра. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

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