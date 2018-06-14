Умер старейший в мире практикующий археолог - питерский профессор Василий Любин

14:08 15.06.2018 В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончался старейший российский археолог, доктор исторических наук, профессор Василий Любин, сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.



В ИИМК РАН отметили, что Любин "был старейшим практикующим археологом в мире: он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но до последнего времени продолжал сотрудничество с институтом", передает ТАСС.



Василий Любин получил историческое образование и начал работать в области археологии после Великой Отечественной войны, которую прошел в зенитно-артиллерийских подразделениях с первых дней до ее окончания.



Одним из своих важнейших достижений ученый считал изучение Кударских пещерных палеолитических стоянок в Южной Осетии, которым он посвятил многие годы.



Также он был одним из исследователей, открывших древние раннепалеолитические памятники возрастом до 1,8 млн лет в Армении.



15 июня 2018, Наталья Ануфриева Источник - vz.ru

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