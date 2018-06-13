Вышедший из узилища Сейтказы Матаев вновь избран председателем правления Союза журналистов Казахстана

08:46 15.06.2018 Сейтказы Матаев избран председателем правления Союза журналистов Казахстана на отчетно-выборной конференции республиканского общественного объединения, сообщил корреспондент КазТАГ.



На конференции, в которой приняли участие журналисты из всех регионов через видеосвязь, обсужден и принят отчет правления, определены планы и задачи на предстоящий период.



Состоялись выборы руководящих органов общественного объединения. Председателем правления Союза журналистов Казахстана избран С. Матаев.



Отмечалось, что за последнее время в союз приняты молодые журналисты с активной гражданской позицией, предметной стала работа по проведению творческих конкурсов, семинаров, круглых столов, других мероприятий с участием общественности, укрепились международные связи казахстанских журналистов с коллегами из Китая и Украины. Подчеркивалась необходимость активного участия в законотворческой деятельности, защите прав и свобод журналистов, внимательного отношения к ветеранам, использования их опыта для подготовки молодых кадров.



Кроме того, одобрен план подготовки к проведению 60-летия творческого союза, который будет отмечаться в следующем году.



Союз журналистов Казахстана - самая крупная творческая организация страны, ее членами являются около 5 тыс. сотрудников газет, телевидения, радио и интернет-изданий, имеет филиалы во всех областях, Астане и Алматы. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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