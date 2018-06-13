Трамп поздравил народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

08:42 15.06.2018 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил народ Кыргызстана и президента Сооронбая Жээнбекова с праздником Орозо айт. Сообщает пресс-служба главы государства в пятницу.



В поздравительной телеграмме американского президента отмечено, что Соединенные Штаты Америки являются страной многих различных вероисповеданий, включая мусульман Америки, которые вносят ключевой вклад в развитие страны, а также служат в вооруженных силах США.



"По приближении окончания месяца Рамадан, мы размышляем о священной традиции помощи соседям и преломления хлеба с людьми из всех кругов общества, что содержится в основе приверженности Ислама справедливости и состраданию. Орозо айт является напоминанием об ответственности поддержки друг друга в дружбе и создания общества, в котором все будут иметь возможность достичь своего полного потенциала. От имени американского народа, Мелании и от себя лично передаю Вам и народу Кыргызской Республики наши поздравления по случаю празднования Орозо айт", - отмечено в поздравительной телеграмме. Источник - kyrtag.kg

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