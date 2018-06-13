Назарбаев предложил расширить участие ВС Казахстана в миротворческих миссиях ООН

08:21 15.06.2018 Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков заявил, что президент страны Нурсултан Назарбаев предложил расширить присутствие военнослужащих вооруженных сил республики в миротворческих миссиях ООН.



"С целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров Вооруженных сил Республики Казахстан в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров", –заявил Жасузаков на совместном заседании палат парламента республики, слова которого передает ТАСС.



По его словам, "это позволит располагать более обширной информацией о текущей ситуацией с безопасностью в зоне проведения миротворческой операции ООН и использовать данную информацию для выработки позиции по дальнейшему участию в миссии в составе контингента".



Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Трамп и Назарбаев нашли замену "Минску", а также о том, что до введения миротворцев в Донбасс Россия должна поставить США одно условие.



15 июня 2018, Антон Никитин Источник - vz.ru

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