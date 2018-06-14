ХСС рассорилась с ХДС. В Германии раскалывается правящая коалиция

08:17 15.06.2018 ХСС УГРОЖАЕТ ВЫХОДОМ ИЗ КОАЛИЦИИ С ХДС

Ангела Меркель не смогла удержать единство правящей коалиции



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Христианско-социальный союз (ХСС) поставил вопрос о выходе из парламентской коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Аугсбургер альгемайне".



Камнем преткновения стали предложения консерваторов по беженцам и нелегальным мигрантам. В ХСС отметили, что "до разрыва не так далеко", так как ХДС к их мнению не прислушивается.



Лидер ХСС Хорст Зеехофер, занимающий должность министра внутренних дел Германии, заявил главе правительства о возможности действовать самостоятельно в противодействии нелегальной миграции, если ХДС не одобрит предложений МВД. Ангела Меркель в свою очередь напомнила о дисциплине и необходимости решать проблему в рамках Евросоюза, а не на национальном уровне.



Тема противодействия нелегальной миграции – хронически острая и усугубившаяся после нападения НАТО на Ливию. Сотни тысяч беженцев из Африки и Востока ищут пристанище в относительно благополучной Западной Европе. Вместе с потоками беженцев ЕС захлестнула волна криминала, на что обращают внимание стремительно набравшие популярность правые и ультраправые партии Германии, Италии и Австрии.



14 июня 2018 Источник - iarex.ru

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