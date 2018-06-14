 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.06.2018
08:46  Вышедший из узилища Сейтказы Матаев вновь избран председателем правления Союза журналистов Казахстана
08:42  Трамп поздравил народ Кыргызстана с праздником Орозо айт
08:21  Назарбаев предложил расширить участие ВС Казахстана в миротворческих миссиях ООН
08:17  ХСС рассорилась с ХДС. В Германии раскалывается правящая коалиция
08:14  Китайская экспансия растворяет ЦА как сахар в горячем чае, - А.Запольскис
08:10  Почему Бердымухамедов не приехал на открытие газопровода TANAP, несмотря на личное приглашение Эрдогана?
08:04  "Отвага, не знающая невозможного": как русские войска в XIX веке добились успеха в Средней Азии
07:53  Foreign Policy: Китай использует ближневосточный кризис в своих интересах
07:49  Казахская интеллигенция и карательные органы СССР: кто и как создает мифы? - Женис Байхожа
07:21  Экс-президенту Киргизии припомнили вертолеты. Атамбаева подозревают в коррупционной сделке с Угандой, - "Къ"
07:10  Тегеран просчитался в отношении Пекина. Китай отказал Ирану в статусе "эксклюзивного" партнера, - И.Панкратенко
07:07  На Ближнем Востоке может появиться новое государство. Курдов подталкивают к неожиданному альянсу с Израилем, - "НГ"
06:18  Саудовских футболистов оштрафуют за проигрыш россиянам на ЧМ-2018
06:06  Экономика протеста: угольная демократия. Как пролетарии боролись против буржуазии
05:25  Российский "Газпром" вытащил свои активы из-под ареста Стокгольмского арбитража
04:30  Ангеле Меркель срывают план по беженцам. Канцлер ФРГ не может договориться о миграционной политике с главой МВД
00:20  Экс-кыр-премьер Игорь Чудинов лишен мандата депутата Жогорку Кенеша Киргизии
00:15  Шанхайский дух на встрече в Циндао, - В.Пироженко
00:14  В Алматы умер последний казахстанец - защитник Брестской крепости Габбас Жуматов
00:03  Глубокая озабоченность по поводу поспешных уступок Трампа Северной Корее, - Нобуеси Сакадзири
Четверг, 14.06.2018
20:55  Открытие на пятерку: сборная России обыграла Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018 со счетом 5:0
20:52  Битва за "дорогу жизни". Арабская коалиция начала осаду ключевого порта Йемена
20:10  В Таджикистане молодежь не имеет представления об истинном Исламе, - Хуршед Имомназаров
19:48  Назарбаев прилетел в Москву на ЧМ-2018. Среди встречающих замечен Забивака
14:54  Тупиковая ветвь. Наследственно-эгалитарный характер рос-"элиты", - И.Алкснис
14:04  Кинорежиссер, народный артист и депутат РосГосдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни
11:46  Ширится всемирное дело о харассменте. Казахстанских певиц тоже щиплют за зад
11:43  Третичный суверенитет. Как инвестировать в Казахстан, - Петр Своик
08:36  В Таджикистане поощрение терроризма через "лайки" будет грозить пользователям Интернет тюрьмой
08:34  Главный налоговик Ташкента Пардаев арестован после выявления крупной недостачи
07:59  "В целях дальнейшей консолидации общества...". Елбасы учредил Национальный день домбры
07:54  "Аблязов нанял актеров в Киеве для своих роликов" - КазГенпрокуратура
07:49  Опять двойка. КырПремьер Абылгазиев самокритично оценил работу своего правительства - "неуд"
07:42  Китайская авиакомпания China Express Airlines хочет прикупить Qazaq Air
07:36  В Китайском Хубэе обнаружены 212 неолитических гробниц возрастом 5 тыс. лет
07:28  The Hill: Режим прекращения огня в Афганистане – путь к мирному соглашению?
07:18  Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве, - А.Рар
07:14  Тяжкое наследие Османской империи. Тегеран, Анкара, Эр-Рияд и Тель-Авив, может быть, договорятся, но не скоро, - А.Леонов
07:11  В Киргизии потащили на допросы еще одного горе-экс-премьера Сатыбалдиева
06:59  Как Ким победил Трампа в Сингапуре, - А.Халдей
06:50  Желание быть русским. Каменный топор и телевизор (продолжение), - Юрий Поляков
06:45  КырОбычаи. Похищение невесты - традиция или преступление? - "Фабула"
06:37  Агроном-хлопковик Болот Ибраимжанов назначен главой Госмиграции Киргизии
00:59  Atlantic: Трамп ушел с саммита США-КНДР почти с пустыми руками
00:16  Войну в Сирии ждет "горячее лето"
00:15  ШОС: главная угроза G7, - Александр Дубровский
00:12  В Узбекистане билеты на поезда подорожают на 5-15%
00:08  Турция приступила к озеленению высохшего дна Арала
00:05  Встреча Ына и Трампа: важный маркер развития ситуации в Евразии, - В.Павленко
00:00  Батжаргалын Мунхчимэг стала победительницей конкурса красоты "Мисс Монголия-2018"
Среда, 13.06.2018
21:17  М.Айдаралиев оставил пост главы Госслужбы миграции Киргизии
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайская экспансия растворяет ЦА как сахар в горячем чае, - А.Запольскис
08:14 15.06.2018

КИТАЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ РАСТВОРЯЕТ СРЕДНЮЮ АЗИЮ КАК САХАР В ГОРЯЧЕМ ЧАЕ
Параллельно вытесняется из региона и Россия

Мао Цзэдун как-то сказал, - граница Китая и СССР должна проходить в Ташкенте. С тех пор уже нет ни СССР, ни самого Великого Кормчего, но его завет Китай продолжает выполнять. На данный момент Средняя Азия все больше напоминает пустоту между глыбами России и Китая, прижатую к "дикому полю" Афганистана. Пока мы ломаем голову над проблемами трудовой миграции из республик региона, сам регион тихо начинает поглощать наш юго-восточный сосед. Не завоевывать силой оружия, а именно поглощать при помощи денег.

Еще в 2013 году Пекин стал главным кредитором Таджикистана, предоставившим более 40% всех внешних займов страны. В первом квартале 2017 года размер таджикского внешнего долга достиг 2,28 млрд. долл., из которых 52,6% составляют кредиты Поднебесной. Дальше будет только хуже. Правительство страны до 2019 года включительно планирует привлечь еще 0,967 млрд. долл. внешних кредитов. Ввиду слабости экономики Таджикистана и больших внутренних финансовых трудностей, западные кредитные институты предоставлять деньги не спешат. Либо требуют за них откровенно драконовские проценты. Так что, скорее всего, наибольшую часть новых займов опять предоставит Китай.

По прогнозам специалистов такими темпами доля Пекина в долгах среднеазиатских стран к 2025 году имеет все шансы превысить 60%. Хотя пока картина в разных республиках различается, - например, сейчас из 4,2 млрд. долл. внешнего долга Киргизии "китайскими" являются всего 1,7 млрд., - общая тенденция китайской экономической экспансии остается одинаковой везде. В той же Киргизии всего шесть лет назад была должна Китаю лишь 500 млн. долл.

Суть своей стратегии Красный дракон изложил еще в 2004 году на Саммите ШОС в Ташкенте. Пекин не дает деньги просто так. Все кредиты имеют ряд общих черт. Они дешевые, формально от 1,3 до 3% годовых, но в среднем чаще в пределах 1,8-2,2%. Они длинные, обычно до 20 и более лет. Они имеют продолжительный, до 3-3,5 лет, льготный период. Для республик, относящихся к плохим заемщикам в США и Европе, все это оказывается чуть ли не манной небесной.

Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Китайская доброта тут исключением не является. Пекин кредитует проекты лишь по четкому списку своих интересов: добыча и транспортировка энергоресурсов; создание и модернизация энергетической генерации; развитие транспортной инфраструктуры, горнодобывающая промышленность. Не удивительно, что наибольшая активность китайских инвесторов наблюдается, прежде всего, в Казахстане и Туркмении, богатой природными ископаемыми. Таджикистан и Киргизия их интересуют меньше. Но как видно из цифр, даже это "меньше" все равно оказывается подавляющим.

Вместе с крупным бизнесом в регион активно проникает бизнес мелкий и просто китайская трудовая миграция. В шестимиллионной Киргизии сегодня уже насчитывается более 200 тыс. китайцев. На первый взгляд, как бы немного, но не стоит забывать, что всего десять лет назад их было менее 18 тыс. Важно отметить, что вместе с мигрантами активно наступает их культура. К настоящему моменту китайцы в республиках Средней Азии контролируют до трети заведений общественного питания, до четверти местного строительства и даже в сельском хозяйстве, особенно продовольственном, они занимают 35-37% объема местного производства.

Пока эмигранты стремятся учить местные языки, в том числе все еще популярный в Средней Азии русский, но уже четко видна и обратная связь. Чтобы преуспеть в бизнесе с китайцами, а тем более устроиться на работу к ним, требуется хотя бы беглое знание китайского языка, и его начинают в достаточно массовом масштабе учить.

Таким образом, формально никого как бы не захватывая, Китай уверенно и успешно привязывает Среднюю Азию к себе не только экономически, но и культурно. Сохранение этой тенденции позволяет говорить о том, что через срок активной жизни одного поколения, то есть примерно к 2040-2050 годам, Россия имеет все шансы потерять влияние в среднеазиатском регионе окончательно.

Александр Запольскис
14 июня 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529039640
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  