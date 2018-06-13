Почему Бердымухамедов не приехал на открытие газопровода TANAP, несмотря на личное приглашение Эрдогана?

08:10 15.06.2018 В турецком городе Эскишехир 12 июня прошла церемония открытия Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) с участием президентов пяти стран, сообщает агентство Anadolu. 2 июня во время телефонного разговора между Режепом Тайипом Эрдоганом и Гурбангулы Бердымухамедовым, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, глава Турции пригласил своего туркменского коллегу принять участие в церемонии открытия, но Бердымухамедов на нее не приехал.



В своей речи на церемонии открытия Эрдоган отметил, что "открывающийся Транс-Анатолийский газопровод является основной веткой Энергетического Шелкового пути южного газового коридора".



Но Бердымухамедов, провозгласивший для 2018 года лозунг "Туркменистан - сердце Шелкового пути", на открытии международного проекта не участвовал. Хотя, туркменское государственное агентство сообщало 2 июня о том, что во время состоявшегося по инициативе турецкой стороны телефонного разговора между двумя президентами Эрдоган пригласил Бердымухамедова принять участие в церемонии открытия газопровода TANAP. В сообщении отмечалось, что "это приглашение будет рассмотрено в соответствии с порядками по дипломатическим каналам".



Как сообщал источник туркменской службы радио "Азатлык" в правительстве о телефонном разговоре, "главный (президент Бердымухамедов-ред.) приглашен на открытие. Но несмотря на то, что приглашение принято он не поедет. Это тоже показывает его раздражение Турцией и Эрдоганом. Он рассчитывал на то, что устроив гонения так называемых "гуленистов" (граждане Туркменистана, осужденные на длительные сроки за якобы связи с турецким оппозиционеров Фетхуллахом Гуленом-ред) сможет расположить к себе турков. Он просил турков помочь с кредитами, но они не хотят помогать. Потому что нам нечем отдавать долги".



Также стоит отметить, что эти события совпали с некоторыми обстоятельствами, о которых сообщало издание. 30 мая, ссылаясь на несколько независимых друг от друга источников, издание сообщило о возможном помиловании, в честь священной ночи месяца Рамадан - Гадыр гижеси, 18 граждан Туркменистана, осужденных за связи с "гуленистами" из движения "Хизмат". Руководителя этой оппозиционной организации Фетхуллаха Гулена власти Турции обвиняют в неудавшейся попытке военного переворота в июле 2016 года.



Спустя три дня после этого сообщения, 2 июня президент Турции Эрдоган позвонил своему туркменскому коллеге, поздравил его с месяцем Рамадан, пригласил его на открытие проекта TANAP и обсудил другие "вопросы, представляющие взаимный интерес".



Тем временем, остается неизвестным, были ли среди помилованных в честь Гадыр гижеси приговоренные к длительным тюремным срокам туркменские "гуленисты". Президентское помилование было объявлено неделю спустя после телефонного разговора двух президентов, 9 июня.



Напомним, что рабочая группа ООН по произвольным задержаниям в ноябре прошлого года на 80-сессии признал арест этих 18 туркменистанцев произвольными.



Возвращаясь к проекту TANAP, стоит отметить, что по этому газопроводу, которое является частью Южного газового коридора, предусматривается доставка газа азербайджанского газа через Грузию и Турцию в Грецию и далее в Европу. Эрдоган в своей речи отметил, что начальная пропускаемость газопровода составит 16 миллиардов кубометров природного газа в год. Из этого объема 6 миллиардов кубометров голубого топлива будет забирать Турция, а остальные 10 миллиардов будет доставляться в Европу. Далее мощность трубы достигнет 21 миллиардов кубических метров, в конечном итоге достигнет 31 миллиарда кубометров.



В церемонии открытия газопровода TANAP приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Украины Петро Порошенко, президент Сербии Александр Вучич и президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи и хозяин церемонии Реджеп Тайип Эрдоган.



Туркменистан также пытается присоединиться к проекту TANAP, но для этого необходимо проложить газопровод из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря. Однако Россия и Иран выступают против транскаспийского трубопровода, ссылаясь на угрозу экологической безопасности моря. Источник - ca-news.org

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