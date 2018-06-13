Экс-президенту Киргизии припомнили вертолеты. Атамбаева подозревают в коррупционной сделке с Угандой, - "Къ"

07:21 15.06.2018 В Киргизии разгорается очередной скандал вокруг злоупотреблений прежнего руководства республики. На сей раз под подозрение попал экс-президент Алмазбек Атамбаев. Как стало известно "Ъ", его обвиняют в том, что он пытался нажиться на сдаче в аренду Уганде вертолетов, безвозмездно полученных от России в качестве военной помощи. Новые власти намерены провести по этому поводу тщательное расследование.



Как сообщил "Ъ" депутат киргизского парламента от оппозиционной фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев, он и его соратники поставили перед премьером республики Мухамметкалыем Абулгазиевым вопрос о необходимости тщательного расследования обстоятельств сделки по передаче Уганде четырех вертолетов. Депутаты считают, что в сомнительной операции принимали участие бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и экс-премьер Сапар Исаков.



В 2014 году президент Атамбаев подписал распоряжение о сдаче на два года в аренду Уганде двух вертолетов Ми-24В и двух Ми-8МТВ. Все четыре машины были получены из России в качестве военной помощи. Африканской стране, в свою очередь, они были нужны для участия в миссии Африканского союза на территории Сомали. По информации киргизских депутатов, курировал сделку Сапар Исаков, работавший тогда заместителем руководителя аппарата президента.



Соответствующий договор был подписан 3 декабря 2014 года представителями минобороны Уганды и госпредприятия "Кыргызкурал" (переводится как "киргизское оружие"). При этом деньги за аренду правительству Уганды предлагалось перевести не в один из банков Киргизии, а на расчетный счет Sky Tech Trading Services FZE в Emirates Bank в Дубае. В письме от 4 августа 2015 года на имя начальника Генштаба вооруженных сил Киргизии (оно есть в распоряжении "Ъ") Сапар Исаков объяснял это тем, что "проект является достаточно сложным с точки зрения его практического исполнения". Сумма сделки точно неизвестна, однако в том же письме утверждается: отмена контракта "означает потерю денежных средств в сумме $30 млн, а также срыв потенциальных перспективных проектов для ГП "Кыргызкурал", которые могли бы обеспечить поступление значительных объемов финансовых средств в Киргизию".



Первые подозрения сделка вызвала уже в 2015 году: тогдашний министр обороны Киргизии Абибилла Кудайбердиев даже обращался в прокуратуру. Он просил проверить законность подписания соглашения с правительством Уганды и перевод денег на неизвестный счет в банке ОАЭ, добавив, что сам узнал о контракте лишь через полгода после его заключения. Военная прокуратура 25 августа 2015 года вынесла представление, что "контракт заключен незаконно", однако Сапар Исаков потребовал от Генштаба подчиниться приказу главнокомандующего Киргизии - президента Алмазбека Атамбаева.



Напомним, что Сапар Исаков, близкий соратник господина Атамбаева, был назначен премьером Киргизии незадолго до президентских выборов в октябре 2017 года и рассматривался как гарант сохранения влияния бывшего президента на ситуацию в стране. Однако этот план не удался: вскоре после избрания президентом Киргизии Сооронбая Жээнбекова на "людей Атамбаева" в новом правительстве началось давление. Его результатом стали отставка, а затем и арест Сапара Исакова по подозрению в нецелевом использовании $200 млн из китайского кредита (он составлял $386 млн), выделенного на ремонт бишкекской ТЭЦ. То, что ремонт был выполнен крайне некачественно, этой зимой было очевидно всем жителям Бишкека: в разгар 30-градусных морозов ТЭЦ вышла из строя, оставив столицу без отопления. Кроме господина Исакова по этому делу были арестованы и другие приближенные президента Атамбаева: экс-мэр Бишкека Куванычбек Кулматов, член политсовета бывшей правящей Социал-демократической партии Киргизии Осмонбек Артыкбаев, директор Национального энергохолдинга Айбек Калиев и несколько других чиновников.



Российский эксперт, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с "Ъ" объяснил кампанию против экс-президента и его приближенных тем, что тот слишком резко начал давить на своего преемника Сооронбая Жээнбекова, по-прежнему считая его своим подчиненным. "Он привык раздавать указания в достаточно резкой и безапелляционной форме,- сказал господин Грозин.- Очевидно, что Жээнбеков, став президентом, посчитал, что просто бессмысленно сохранять уровень прежних отношений. Атамбаеву следовало временно уйти в тень, а он сразу начал создавать ситуации, когда премьер Исаков явно по указке бывшего президента демонстрировал наплевательское отношение к указаниям президента нынешнего".



Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев



Газета "Коммерсантъ" №102 от 15.06.2018, стр. 5 Источник - kommersant.ru

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