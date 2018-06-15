На Ближнем Востоке может появиться новое государство. Курдов подталкивают к неожиданному альянсу с Израилем, - "НГ"

07:07 15.06.2018 Турецкая армия будет координировать свои действия против Рабочей партии Курдистана (РПК) на иракской территории с Ираном – региональным игроком, которому ранее приписывали связь с этой военно-политической организацией. На фоне растущих амбиций Турции ее соперник – Израиль пытается показать, что он поддерживает курдов. В Кнессет было даже внесено предложение о признании за иракскими курдами права на свое государство. Впрочем, в экспертной среде объясняют эти дискуссии исключительно желанием задеть Анкару.



О том, что турецкая сторона готова координировать свои военные действия на севере Ирака с иранскими властями, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В настоящее время подконтрольные Анкаре силы уже преодолели границу с Ираком и продвинулись вглубь примерно на 30 км, ведя боевые действия против формирований РПК. Борьба именно с этой группировкой, признанной террористической в Анкаре, служит турецкому руководству постоянным предлогом для военных операций за рубежом, в том числе в Сирии. "Мы в контакте с Ираном, – заявил глава дипведомства Турецкой Республики, комментируя план действий вблизи иракско-иранской границы в районе Кандиля. – РПК – угроза и для них (иранцев. – "НГ") тоже. Кандиль находится очень близко к иранской границе. Мы улучшим нашу координацию с Ираном".



Примечательно, что ранее Иран подозревали в создании хороших связей с РПК – для того чтобы, по мнению аналитиков, можно было ограничить турецкое влияние. Выводы об этом содержатся в одной из статей на сайте Вашингтонского института за февраль 2017 года.



Безусловно, курдские племена нельзя рассматривать как единое целое, однако в американском аналитическом центре отмечают: борьба с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) превратила разрозненные курдские фракции в транснациональное движение. Так, когда боевики самопровозглашенного "халифата" атаковали иракский Эрбиль в 2014 году, бойцы РПК из Турции и Сирии пришли городу на помощь. Этот народ был, пожалуй, единственной локальной силой, давшей консолидированный и эффективный отпор ИГ. В то время как Турция видела в РПК и связанном с ним курдском ополчении в Сирии террористов, Иран пытался навести мосты с Рабочей партией, отмечают в Вашингтонском институте.



Вероятно, сейчас ситуация начала кардинально меняться. И дело не только в том, что Иран готов "сдать" РПК Турции, ставшей для него партнером по урегулированию ситуации в Сирии. На фоне активных попыток Анкары укрепиться в регионе израильское руководство начало обсуждать тему курдской независимости. С инициативой признать за курдами право на собственное государство в Кнессете выступил депутат Йоав Киш из "Ликуда" – партии, которую возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Что касается укрепления Ирана в регионе, экстремизма Турции и развала Сирии, Израиль должен возглавить и поддержать курдские усилия по созданию независимого государства", – говорится в тексте парламентского предложения Киша, которое цитирует Jerusalem Post. Из него следует, что признание независимости курдской автономии на севере Ирака необходимо Израилю с учетом роста региональных амбиций Турции.



То, что подобные признаки неплохих отношений между еврейским государством и курдами появляются впервые, "НГ" подтвердил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф. "В новейшей истории это свидетельство хороших отношений между Израилем и курдами, в особенности между еврейским государством и курдским региональном правительством Ирака, – пояснил "НГ" бывший американский дипломат, работавший под руководством Хиллари Клинтон. – Однако, думаю, инициатива в Кнессете не имеет практической ценности, за исключением того, что это – заявление о негодовании в связи с действиями Турции. Иракский Курдистан до сих пор сталкивается с негативными последствиями плохо продуманного референдума о независимости (проводился в конце сентября 2017 года на всех территориях, находившихся под контролем курдского регионального правительства. – "НГ"). Маловероятно, что движению за независимость дадут новый импульс только потому, что некоторые израильские законодатели хотят вывести Анкару из себя".



Впрочем, интерес у израильского руководства есть, по-видимому, и к курдским фракциям в Сирии, которые остались без политической поддержки Вашингтона – своего партнера по борьбе с ИГ. "Насколько я знаю, израильские официальные лица встречались с лидерами сирийских курдов, – заявила "НГ" научный сотрудник израильского аналитического центра "Форум регионального мышления" Елизавета Цуркова, комментируя слухи о визите курдской делегации в начале июня. – Однако отношения с партией "Демократический союз" (ДС), которая управляет Рожавой (название самопровозглашенного курдского государства на севере Сирии. – "НГ") и имеет связь с РПК, не так близки, как с Демократической партией Курдистана – одной из правящих партий в Иракском Курдистане. Не думаю, что Израиль – главный игрок в Северной Сирии, где главенствует ДС. Израиль рассматривает Сирию через призму иранской угрозы, а не курдского интереса к автономии или независимости. Он оценивает всех акторов в Сирии на основе их подхода к Ирану. Позиция ДС по Ирану была непоследовательной: ДС использовался американцами в качестве инструмента для сдерживания Ирана на востоке Сирии, однако вместе с тем свои отношения с Ираном сохраняла РПК".



15.06.2018



Игорь Субботин Источник - ng.ru

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