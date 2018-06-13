Саудовских футболистов оштрафуют за проигрыш россиянам на ЧМ-2018

06:18 15.06.2018 Футболисты сборной Саудовской Аравии будут подвергнуты дисциплинарному взысканию за проигрыш команде России в матче открытия чемпионата мира. Об этом заявил глава саудовской федерации футбола Адель Иззат. "Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки",- цитирует ТАСС главу федерации. Он добавил, что штраф назначат, в частности, вратарю Абдаллаху аль-Майюфу, нападающему Мохаммаду ас-Сахлави и защитнику Умару Хавсави. Сумма штрафа не известна.



Сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Голы забили: Газинский (12-я минута), Черышев (43, 90+1), Дзюба (71), Головин (90+4). Источник - kommersant.ru

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