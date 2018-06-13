Ангеле Меркель срывают план по беженцам. Канцлер ФРГ не может договориться о миграционной политике с главой МВД

04:30 15.06.2018 На этой неделе в Германии должны были представить миграционный план - программный документ нового правительства по преодолению последствий наплыва в страну сотен тысяч беженцев и предупреждению нелегальной миграции. Однако из-за серьезных разногласий между канцлером Ангелой Меркель и министром внутренних дел Хорстом Зеехофером план так и не удалось согласовать. Немецкие СМИ уверены: в преддверии выборов в Баварии господин Зеехофер как бывший глава региона не уступит канцлеру, а будет и дальше настаивать на жестких мерах по ограничению миграции.



Конфликт с главой МВД из-за разногласий по миграционной политике называют первым серьезным испытанием для нового кабинета Ангелы Меркель, в марте официально переизбранной на четвертый срок. Тогда же на посту министра внутренних дел был утвержден Хорст Зеехофер, председатель баварского Христианско-социального союза. Последние десять лет он занимал пост премьер-министра Баварии и неизменно выступал за ограничение миграции. Тем более что с этой проблемой он знаком не понаслышке: с начала миграционного кризиса в Баварии было подано 13% от более чем 1,3 млн всех прошений о предоставлении убежища в Германии.



Разработка правительственной программы по контролю и ограничению миграционных потоков заняла три месяца, и презентация нового документа под названием "Генеральный план: миграция" была запланирована на вторник. Однако в понедельник утром пресс-служба МВД разослала журналистам сообщение: презентация переносится на неопределенный срок, поскольку "нужно согласовать еще несколько положений". Дальше новости стали сыпаться одна за другой: в среду Хорст Зеехофер отказался от участия в крупнейшей межведомственной конференции по миграции, в которой традиционно принимали участие как канцлер, так и глава МВД. А вчера свое пленарное заседание пришлось прервать депутатам Бундестага: вместо этого парламентарии от ХДС встретились с Ангелой Меркель, а их коллеги от ХСС - с Хорстом Зеехофером для обсуждения и согласования позиций по вопросам миграции.



Немецкие СМИ тут же выяснили, что "несколько положений" согласовать не удалось. Господин Зеехофер настаивает, чтобы часть иммигрантов разворачивали уже на границе. Такая мера в глазах многих европейцев выглядит как вызов гуманитарному праву. Но, по мнению лидера ХСС, она могла бы применяться в двух случаях: если просителю ранее уже отказали в убежище в ФРГ или если мигрант уже обратился за убежищем в другой стране ЕС (и ждет ответа, а в это время пытается незаконно въехать в Германию). Господин Зеехофер считает, что принятие его предложения позволило бы значительно сократить расходы бюджета на содержание и депортацию соискателей убежища, учитывая, что, по статистике, прошения большинства из них остаются без удовлетворения.



Ангела Меркель согласна не допускать в страну тех, кому уже отказано в убежище, но отказывается в одностороннем порядке высылать просителей обратно в страны, где они обратились за убежищем. Вместо этого канцлер предлагает компромисс: заключить с партнерами по ЕС двусторонние договоренности по этому вопросу на предстоящем через две недели саммите ЕС. Но представители ХСС непреклонны. "Мы считаем, что действовать надо немедленно, и об этом мы сообщили ХДС",- заявил глава группы ХСС в Бундестаге Александр Добриндт. "Мы должны думать о своих согражданах, а не обо всей Европе,- поддержал его нынешний премьер Баварии Маркус Зедер.- Мы не уверены и не можем поверить, что за две недели удастся договориться (с партнерами по ЕС.- "Ъ") о том, о чем не договорились за три года".



Лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уже дала понять, что не удивлена упрямством коллег по коалиции: за "спектаклем" со стороны баварских политиков она видит старт политической кампании в преддверии октябрьских местных выборов в Баварии. Однако Ангеле Меркель от такого объяснения не легче. Ее переговоры в среду вечером с Хорстом Зеехофером продлились два с половиной часа и никак не приблизили политиков к компромиссу. А ее собеседник, как вчера сообщило агентство DPA, готов и без компромисса с ХДС выпустить указ за подписью министра (своей) о запрете на въезд просителям убежища из других стран ЕС. Заседание политсовета ХСС, на котором господин Зеехофер хочет обсудить с однопартийцами такой демарш, направленный против канцлера, планируется провести в понедельник.



Галина Дудина



Газета "Коммерсантъ" №102 от 15.06.2018, стр. 5 Источник - kommersant.ru

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