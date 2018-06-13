 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-кыр-премьер Игорь Чудинов лишен мандата депутата Жогорку Кенеша Киргизии
00:20 15.06.2018

Центральная избирательная комиссия лишила мандата депутата Жогорку Кенеша Игоря Чудинова. Об этом стало известно на заседании комиссии сегодня, 14 июня.

Также было сказано, что его свидетельство теряет силу. Основанием для данного решения Центризбиркома стало судебное решение о наложении на И. Чудинова штрафа в размере 5 млн сомов. Бишкекский городской суд 1 июня 2018 года оставил в силе решение Октябрьского районного суда.

Генеральная прокуратура 29 мая 2017 года возбудила уголовное дело на бывших членов правительства Игоря Чудинова, Акылбека Жапарова, экс-министра Чынгызбека Узакбаева и Т. Айдаралиева.

Источник: Баракелде

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Источник - gezitter.org
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