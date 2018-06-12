 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 13.06.2018
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Шанхайский дух на встрече в Циндао, - В.Пироженко
00:15 15.06.2018

Китайско-российско-индийская стратегическая коммуникация станет основой стабильности в Азии

Визит президента РФ Путина в КНР и заседание ШОС в верхах 9-10 июня состоялись на фоне заметного усиления общей нестабильности в мире по всем аспектам межгосударственных отношений – в международной торговле, в вопросах идеологии межгосударственных отношений и ценностных ориентиров внешней политики, в области безопасности.

Запад сохраняет антироссийские санкции в иллюзорной надежде нивелировать роль России как одного из влиятельных центров силы.

При этом разногласия на встрече G7 показали концептуальную порочность привычной для Запада схемы мирового устройства, основой которой являются притязания на собственную моральную исключительность и подчинение слабых силой.

Этот международный фон побудил членов ШОС (Китай, Россия, Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) более четко сформулировать ценности и принципы, цели и задачи своей организации. Китайские СМИ обращают внимание на то, что встреча 9-10 июня в Циндао указала на существование иной международной философии и более приемлемые способы управления международными отношениями, чем те, которые в течение десятилетий практиковал Запад.

Эта философия – "шанхайский дух", как именуют ее китайские специалисты, – базируется на уважении культурного многообразия, на стремлении к развитию, на взаимных доверии, выгоде и равенстве, а при решении противоречий использует не конкуренцию, а консультации.

В КНР обращают особое внимание на то, что шанхайский дух предлагает "осуществимое решение для поддержки глобализации". КНР заинтересована в глобализации, но в ее незападной версии, связывая с этим экономический рост Китая и выравнивание серьезных межрегиональных и общественных диспропорций внутри страны.

В итоговой декларации в Циндао отмечаются: необходимость противостоять фрагментации в мировых торговых отношениях и любой форме торгового протекционизма; важность решения проблемы Корейского полуострова путем диалога и консультаций; необходимость решения афганской проблемы самими афганцами через политический диалог; необходимость осуществления ядерной сделки с Ираном всеми сторонами в полном объеме; поддержка сотрудничества в области инноваций

В Китае подчеркивают, что ядро ШОС формируют отношения всеобъемлющего стратегического партнерства РФ – КНР. Эти отношения охватывают такие чувствительные области, как внешнеполитическую координацию, военно-техническое сотрудничество и тесное взаимодействие в области безопасности. Достаточно быстро растет сбалансированная торговля между РФ и КНР. В 2017 году ее объем достиг 84 млрд долл., увеличившись на 20,8 процента по сравнению с 2016 годом. К маю 2018 года Россия переместилась с 11-го на 9-е место среди главных торговых партнеров Китая и лидирует по темпам роста двусторонней торговли.

ШОС открывает путь к формированию в Азии единого пространства безопасности и экономического сотрудничества. Со вступлением в организацию Индии и Пакистана активизировался диалог по спорным вопросам китайско-индийских и индо-пакистанских отношений. Участие Индии во встрече в верхах в качестве официального члена организации было высоко оценено ее средствами массовой информации и аналитическими центрами, что значительно укрепило стратегическое доверие между Пекином и Дели. В КНР отдают отчет в том, что без Индии любая геополитическая конфигурация в Азии будет неполной. Симптоматичен тезис англоязычной китайской Global Times, которая пишет, что "китайско-российско-индийская стратегическая коммуникация и сотрудничество станут основой стабильности в Азии".

Шанхайский дух особенно выигрышно смотрится на фоне раздоров, возобладавших на встрече западной "семерки" в Канаде. Принципы "порядка с позиции силы" и принудительной унификации мира, установленные Западом после распада СССР, оборачиваются в конечном счете против самого Запада.

"Президент Трамп пересекает опасную линию, когда его нетрадиционная тактика наносит продолжительный вред союзникам и альянсам – активам, которыми США уникально пользуются среди крупных держав", – говорит президент и главный исполнительный директор Атлантического совета Фредерик Кемпе (Frederick Kempe). "Продолжительный вред союзникам и альянсам" – это, прежде всего, кризис в трансатлантических отношениях. Преобладающая в западных СМИ критика Трампа за пренебрежение союзническими отношениями исходит отнюдь не из абстрактного глобализма. "Думает ли президент Трамп, что нам никогда снова не понадобятся наши друзья? Что мы никогда больше не будем хотеть, чтобы другие страны посылали свои войска в опасные места или присоединялись к нам в санкциях против плохих акторов?" – пишет на сайте Атлантического совета американский дипломат, бывший координатор по вопросам санкций Госдепартамента США Дэниел Фрид.

Любой намек на восстановление диалога с незападными центрами силы вроде предложения Трампа вернуть Россию в "восьмерку" отвергаeтся противниками американского президента. А Путин на это предложение Трампа ответил очень изящно: "Что касается возврата России в „семерку", „восьмерку" – мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве".

Россия действительно из клуба G8 не выходила, но вопрос в том, что даст ей сегодня присоединение к раздираемой противоречиями "Группе семи"? И где гарантия, что двойные стандарты Запада, которые в 2014 году привели к кризису на Украине, не возобладают вновь (эти стандарты так и остаются в силе)? Пока же именно Шанхайская организация сотрудничества пытается дать вразумительные ответы на главные вопросы, от решения которых зависит безопасность в мире: могут ли большие и малые страны сотрудничать на равноправной основе? Могут ли страны с различными системами ценностей сосуществовать в стабильных международных рамках? Могут ли страны, находящиеся на различных этапах политического и экономического развития, совместно разрабатывать конструктивные решения?

Ответы, предлагаемые носителями шанхайского духа, писала 10 июня в своей редакционной статье Global Times, "являются позитивными и обнадеживающими".

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 12.06.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529010900
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