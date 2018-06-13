 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глубокая озабоченность по поводу поспешных уступок Трампа Северной Корее, - Нобуеси Сакадзири
00:03 15.06.2018

Спустя 65 лет со дня заключения соглашения о прекращении огня в Корейской войне, лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи заявили о своем намерении строить новые отношения.

Корейская война стала первой "горячей войной" в период холодной войны, возникшей после окончания Второй мировой войны. Она расширила противостояние между Востоком и Западом в Европе до глобального уровня и посеяла семена конфронтации между США и Китаем.

Если противостоянию, которое можно считать пережитком холодной войны, будет положен конец, то этот саммит запомнится как поворотный момент в истории.

Однако опасно оставлять будущее Корейского полуострова в руках северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, чьи слова и действия не совпадают, что совсем не нормально.

Два фактора побудили Трампа согласиться на встречу с Кимом. Это промежуточные выборы в США в ноябре и президентские выборы через два года. Трамп никогда не скрывал своего сильного стремления к впечатляющим результатам, краснея от восторга, когда толпы, к которым он обращался, начинали скандировать "Нобель", явно имея в виду премию мира.

Для Кима саммит был не чем иным как средством для выживания корейского народа, о чем свидетельствует его настойчивость в получении гарантий сохранения диктаторского режима.

Хотя Трамп был очень оживлен во время пресс-конференции, проведенной после его встречи с Кимом, совместное заявление, подписанное двумя лидерами, было кратким на предмет конкретных результатов.

Не было никаких слов, которые бы говорили о прекращении Корейской войны, что было предложено Трампом еще перед встречей с Кимом. Несмотря на то, что сроки денуклеаризации Северной Кореи не были установлены, гарантии безопасности распространились на Пхеньян. Хотя Трамп заявил во время пресс-конференции, что он поднимал вопрос о похищении японских граждан, в совместном заявлении ничего не говорилось относительно прав человека в КНДР.

Фактическое содержание совместного заявления далеко от похвалы, данной ему Трампом, назвавшим этот документ "всеобъемлющим". В действительности можно сказать, что Соединенные Штаты пошли на компромисс, особенно если сравнивать с предыдущими соглашениями, когда обещания об уступках следовали строго за конкретными действиями по ядерному разоружению, и стороны никогда не отступали от принципа "действие за действие".

Самое большое беспокойство вызывает время, отведенное двум лидерам. В том смысле, что у Трампа осталось всего два с половиной года до окончания первого президентского срока. А Киму всего 30 с лишним лет.

Сторона, которая не сталкивается с такими ограничениями по времени, имеет огромное преимущество над той стороной, которая такие лимиты имеет. Это приводит к дальнейшим опасениям, что Трамп может совершить еще более легкомысленные уступки в стремлении получить быстрые результаты просто из своих личных политических мотивов.

С другой стороны, Джон Болтон, который пользуется поддержкой Трампа и стал его советником по национальной безопасности, до прихода в администрацию Трампа всегда занимал ультра-жесткую позицию и выступал за военные действия против Северной Кореи. В прошлом он заявлял, что никогда не позволит КНДР предать Соединенные Штаты, утверждая, что каждый, кто был обманут Северной Кореей дважды, сам в этом виноват.

Пока два лидера встречаются и пожимают друг другу руки, незначительные трения по процессу денуклеаризации в ходе переговоров между должностными лицами нижестоящих уровней могут послужить поводом для уничтожения последнего соглашения.

Руководителям двух стран удалось провести историческую встречу, но главное впечатление остается следующим: Соединенные Штаты и Северная Корея по-прежнему стоят на перекрестке между миром и войной.

Нобуеси Сакадзири (Nobuyoshi Sakajiri)

Асахи симбун, Япония

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529010180
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